Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях

Минэкономразвития предложило узаконить тарифы без возможности отмены бронирования в гостиницах. Они могут быть на 10-20% дешевле базовых цен, но позволит отелям снизить издержки

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Минэкономразвития предложило узаконить применение невозвратных тарифов в коллективных средствах размещения — такие тарифы предполагают более низкую стоимость, но не предусматривают возврата средств в случае отмены бронирования. Это следует из текста разработанного ведомством законопроекта и пояснительной записки к нему, с которой ознакомился РБК.

Изменения вносятся в законы «Об основах туристской деятельности» и «О защите прав потребителей», а также в первый пункт 782 статьи гражданского кодекса, указано в пояснительной записке. Законодательное закрепление тарифа было предусмотрено разработанной министерством «дорожной картой» по развитию туризма до 2025 года. Планируется, что проект федерального закона внесут в правительство в феврале 2024 года.

Минэкономразвития разработало проект закона о предоставлении возможности устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц, а туристам — возможность выбора каким тарифом воспользоваться, ответили в пресс-службе министерства. Так, в перспективе можно будет выбрать невозвратный тариф и забронировать номер по более низкой цене, или выбрать возвратный тариф и снизить риски, связанные с возможной отменой поездки. «Рассчитываем, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки», — добавили в пресс-службе министерства.

Ввести невозвратные тарифы в отелях и гостиницах по минимальным ценам предлагал Ростуризм еще в конце 2021 года. Тогда предлагалось включить невозвратные тарифы в договор о проживании в гостинице или гостевом доме. Ранее законодательное невозвратных тарифов в отелях поддерживал и курирующий туристическую отрасль замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

По словам Ильи Уманского, президента Российского союза туриндустрии, гостиничный бизнес терпит убытки из-за отмены туристами бронирований за несколько дней до или в день заезда. «В последнюю неделю до заезда отменяется каждый 10-й номер и не всегда его удается реализовать заново. Поэтому, такой отказ — это прямой убыток отеля, что при низкой рентабельности гостиничного бизнеса и высокой «сезонности» снижает доходы средств размещения и инвестиционную привлекательность бизнеса», — сказал Уманский.

Незаехавший турист — проблема для отеля особенно в пик сезона, соглашаются вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. При внезапной отмене бронирования номер в отеле может пустовать 5-7 дней, поскольку «быстро его не продать». Сейчас в случае отмены бронирования, по словам Ромашкина, с туриста можно удержать только сумму за сутки проживания. «При невозвратном тарифе отель получить на 20-25% меньше, но зато гарантировано. Это снизит риски отеля, а турист получит выгодную цену», — считает эксперт.

Невозвратные тарифы в отелях в первую очередь выгодны для туристов, говорит Уманский. «Мы предлагаем использовать невозвратный тариф всегда в паре с возвратным, чтобы у туриста было право выбора», — рекомендует он. Путешественники заранее планирующие свои поездки смогут уменьшить стоимость отдыха от 10 до 20% при использовании тарифа без возможности отмены бронирования. В случае, если турист сомневается в своей поездке, он сможет выбрать опцию «с отменой» и получить услугу по рыночной цене, а гостиница сможет заранее спрогнозировать и заложить этот риск. При этом отмена невозвратного тарифа будет возможна в случае вынужденного отказа туриста, например, по причине болезни или форс-мажорных обстоятельств, объяснил Уманский.

Невозвратные тарифы — стандартная международная практика, напоминает Уманский. «Наши туристы уже сталкивались с ней, выезжая за рубеж, и мы приветствуем ее применение и в нашей стране», сказал он. По его словам, похожие механизмы уже давно работают в транспортной отрасли — можно приобрести невозвратные тарифы на самолет или поезд и сэкономить.

Ранее невозвратные тарифы не были узаконены в отелях, но при этом присутствовали, например, у авиакомпаний и РЖД, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов. Также невозвратные тарифы уже используют агрегаторы. «Когда бронь является негарантированной, то есть оплата за нее не внесена, гостиницы нередко сталкивались с ситуацией, когда гость бронирует одновременно номера в пяти отелях, а останавливается потом в одном», — рассказывает Прасов. По его словам, невозвратные тарифы могут быть удобны и для отелей, и для гостей. «Гости, которые могли планировать свою поездку заблаговременно, и быть уверенными в том, что она состоится в эти даты, могли воспользоваться невозвратным тарифом и забронировать отель в среднем на 15-25% дешевле базового тарифа», — сказал Прасов. Отели при этом получали подтверждение гостя и предоплату заблаговременно по этой брони, соответственно, тоже чувствовали себя защищенными. По словам Прасова, этот механизм может в том числе стимулировать туристические поездки.

Фиксированные тарифы — это еще одна мера стимулирования внутреннего туризма, уверен председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангажи Тарбаев. «Вопрос ценообразования во внутреннем туризме не раз обсуждался в Госдуме. Обычно нам приходится вырабатывать компромисс между двумя полюсами — интересами бизнеса и возможностями наших туристов. Но в данном вопросе особых противоречий нет, бизнес готов поддержать введение фиксированных тарифов», — сказал Тарбаев. По его словам, для туристов алгоритм будет понятен, он давно и успешно используется в сфере авиаперевозок. Отдых обходится дешевле за счет определенных ограничений — фиксированных дат и невозможности отмены бронирования без дополнительной оплаты. У туриста появится возможность выбора, а вариативность всегда хорошо влияет на рынок. У отельеров появятся гарантии загрузки номерного фонда, что позволит им расширить горизонты планирования. Данная мера также может стать дополнительным механизмом стимулирования загрузки мест отдыха в межсезонье.