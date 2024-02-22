 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях

МЭР предложило ввести в гостиницах невозвратные тарифы
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Минэкономразвития предложило узаконить тарифы без возможности отмены бронирования в гостиницах. Они могут быть на 10-20% дешевле базовых цен, но позволит отелям снизить издержки
Фото: Евгений Волчков / ТАСС
Фото: Евгений Волчков / ТАСС

Минэкономразвития предложило узаконить применение невозвратных тарифов в коллективных средствах размещения — такие тарифы предполагают более низкую стоимость, но не предусматривают возврата средств в случае отмены бронирования. Это следует из текста разработанного ведомством законопроекта и пояснительной записки к нему, с которой ознакомился РБК.

Изменения вносятся в законы «Об основах туристской деятельности» и «О защите прав потребителей», а также в первый пункт 782 статьи гражданского кодекса, указано в пояснительной записке. Законодательное закрепление тарифа было предусмотрено разработанной министерством «дорожной картой» по развитию туризма до 2025 года. Планируется, что проект федерального закона внесут в правительство в феврале 2024 года.

Минэкономразвития разработало проект закона о предоставлении возможности устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц, а туристам — возможность выбора каким тарифом воспользоваться, ответили в пресс-службе министерства. Так, в перспективе можно будет выбрать невозвратный тариф и забронировать номер по более низкой цене, или выбрать возвратный тариф и снизить риски, связанные с возможной отменой поездки. «Рассчитываем, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки», — добавили в пресс-службе министерства.

Ввести невозвратные тарифы в отелях и гостиницах по минимальным ценам предлагал Ростуризм еще в конце 2021 года. Тогда предлагалось включить невозвратные тарифы в договор о проживании в гостинице или гостевом доме. Ранее законодательное невозвратных тарифов в отелях поддерживал и курирующий туристическую отрасль замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Правительство рекомендовало ужесточить правила для «винного» туризма
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

По словам Ильи Уманского, президента Российского союза туриндустрии, гостиничный бизнес терпит убытки из-за отмены туристами бронирований за несколько дней до или в день заезда. «В последнюю неделю до заезда отменяется каждый 10-й номер и не всегда его удается реализовать заново. Поэтому, такой отказ — это прямой убыток отеля, что при низкой рентабельности гостиничного бизнеса и высокой «сезонности» снижает доходы средств размещения и инвестиционную привлекательность бизнеса», — сказал Уманский.

Незаехавший турист — проблема для отеля особенно в пик сезона, соглашаются вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. При внезапной отмене бронирования номер в отеле может пустовать 5-7 дней, поскольку «быстро его не продать». Сейчас в случае отмены бронирования, по словам Ромашкина, с туриста можно удержать только сумму за сутки проживания. «При невозвратном тарифе отель получить на 20-25% меньше, но зато гарантировано. Это снизит риски отеля, а турист получит выгодную цену», — считает эксперт.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Невозвратные тарифы в отелях в первую очередь выгодны для туристов, говорит Уманский. «Мы предлагаем использовать невозвратный тариф всегда в паре с возвратным, чтобы у туриста было право выбора», — рекомендует он. Путешественники заранее планирующие свои поездки смогут уменьшить стоимость отдыха от 10 до 20% при использовании тарифа без возможности отмены бронирования. В случае, если турист сомневается в своей поездке, он сможет выбрать опцию «с отменой» и получить услугу по рыночной цене, а гостиница сможет заранее спрогнозировать и заложить этот риск. При этом отмена невозвратного тарифа будет возможна в случае вынужденного отказа туриста, например, по причине болезни или форс-мажорных обстоятельств, объяснил Уманский.

Невозвратные тарифы — стандартная международная практика, напоминает Уманский. «Наши туристы уже сталкивались с ней, выезжая за рубеж, и мы приветствуем ее применение и в нашей стране», сказал он. По его словам, похожие механизмы уже давно работают в транспортной отрасли — можно приобрести невозвратные тарифы на самолет или поезд и сэкономить.

Туристам предложат возможность самим проверить легальность гостевых домов
Экономика
Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Ранее невозвратные тарифы не были узаконены в отелях, но при этом присутствовали, например, у авиакомпаний и РЖД, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов. Также невозвратные тарифы уже используют агрегаторы. «Когда бронь является негарантированной, то есть оплата за нее не внесена, гостиницы нередко сталкивались с ситуацией, когда гость бронирует одновременно номера в пяти отелях, а останавливается потом в одном», — рассказывает Прасов. По его словам, невозвратные тарифы могут быть удобны и для отелей, и для гостей. «Гости, которые могли планировать свою поездку заблаговременно, и быть уверенными в том, что она состоится в эти даты, могли воспользоваться невозвратным тарифом и забронировать отель в среднем на 15-25% дешевле базового тарифа», — сказал Прасов. Отели при этом получали подтверждение гостя и предоплату заблаговременно по этой брони, соответственно, тоже чувствовали себя защищенными. По словам Прасова, этот механизм может в том числе стимулировать туристические поездки.

Фиксированные тарифы — это еще одна мера стимулирования внутреннего туризма, уверен председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангажи Тарбаев. «Вопрос ценообразования во внутреннем туризме не раз обсуждался в Госдуме. Обычно нам приходится вырабатывать компромисс между двумя полюсами — интересами бизнеса и возможностями наших туристов. Но в данном вопросе особых противоречий нет, бизнес готов поддержать введение фиксированных тарифов», — сказал Тарбаев. По его словам, для туристов алгоритм будет понятен, он давно и успешно используется в сфере авиаперевозок. Отдых обходится дешевле за счет определенных ограничений — фиксированных дат и невозможности отмены бронирования без дополнительной оплаты. У туриста появится возможность выбора, а вариативность всегда хорошо влияет на рынок. У отельеров появятся гарантии загрузки номерного фонда, что позволит им расширить горизонты планирования. Данная мера также может стать дополнительным механизмом стимулирования загрузки мест отдыха в межсезонье.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Авторы
Теги
Анна Захарова
гостиницы отели дорожная карта туристы Минэкономразвития
Материалы по теме
Власти предложили разрешить селиться в отели по военному билету и правам
Бизнес
МЭР предложило разрешить стройку горнолыжных комплексов в защитных лесах
Бизнес
Минэкономразвития создало «дорожную карту» развития туризма до 2025 года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Мэрия анонсировала строительство детсада с игровой зоной на крыше в ЮАО Город, 12:39
США обвинили японского мафиози в попытках продать уран и плутоний Ирану Политика, 12:28
В Севастополе вновь открылся аквариум, где в шторм погибли 500 животных Общество, 12:27
Запуск ETF на Ethereum создаст риск чрезмерной концентрации криптовалюты Крипто, 12:25
ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами Политика, 12:22
Собянин рассказал о новых поездах для метро и МЦД Город, 12:21
Второй футболист мира по числу трофеев пролучил 4,5 года за изнасилование Спорт, 12:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву абсолютно все оружие Политика, 12:17
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 12:15
Токсична ли ваша корпоративная культура: проведите гендерную оценку Pro, 12:13
Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях Бизнес, 12:11
«Голод, болезни и страх». Почему экономика Великобритании тонет на глазах Pro, 12:00
Суд оставил без рассмотрения иск к МТС на ₽10 млн из-за «голой вечеринки» Политика, 11:58
Два сильных топ-менеджера не сработались: как исправить ситуацию Pro, 11:47