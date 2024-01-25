Туристам предложат возможность самим проверить легальность гостевых домов

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Владельцев гостевых домов обяжут проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер, чтобы туристы смогли самостоятельно проверить их легальность. Такие положения внесут в поправки в законопроект «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов», сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по туризму.

Поправки по регулированию деятельности гостевых домов подготовлены ко второму чтению в Госдуме зампредом комитета Госдумы по туризму партии Натальей Костенко («Единая Россия»). Поправки приравняют требования к номерам и персоналу таких объектов к гостиничным.

Также будут внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, о том, что правительство получит полномочия по утверждению порядка классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц. У регионов появятся полномочия по контролю за площадками информации, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья. Если Госдума примет законопроект до 1 апреля, то эксперимент заработает уже в этом курортном сезоне.

«Любое объявление в «Яндексе», Telegram, газетах о предоставлении таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением. Пока идет эксперимент на федеральном уровне, мы не можем устанавливать ответственность в КоАП, каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно», — рассказала Наталья Костенко. Также такой законопроект поможет туристам избежать случаев мошенничества и поможет повысить контроль за качеством сервиса.

К трем ранее обозначенным в законопроекте регионам — Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю — будет добавлено еще четыре — Республика Алтай, Алтайский край, Дагестан, Калининградская область.

Законопроект о гостевых домах внесли в Госдуму в июле 2023 года. В нем предлагается ввести в законодательство понятие «гостевой дом», которое предусматривает предоставление в экспериментальном формате в них гостиничных услуг в Краснодарском крае, Севастополе и Крыму. Как отмечается в пояснительной записке, предоставлять гостиничные услуги туристам запрещается без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.