Инвесторы назвали сумму сбережений для комфортной пенсии

Bloomberg опросил инвесторов со всего мира о том, сколько денег им необходимо иметь на счету для комфортной старости. Большинство участников опроса назвали сумму от $3 млн до $5 млн

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Для комфортной пенсии нужны сбережения в размере от $3 млн до $5 млн, считают две трети инвесторов, принимавших участие в опросе Bloomberg MLIV Pulse. Всего в исследовании приняли участие 553 инвестора из всех регионов мира.

Если смотреть по регионам, то сумму от $3 млн до $5 млн назвали комфортной 50% инвесторов из Африки, Австралии и Океании, 33% инвесторов Южной Америки, 31% инвесторов Северной Америки, 24% инвесторов Азии, 22% ближневосточных инвесторов.

Еще треть участников опроса из всех стран назвали нужной для комфортной пенсии сумму более $5 млн. Больше всего таких в Северной Америке и Азии (42 и 35% соответственно). На Ближнем Востоке такой ответ дали 33% инвесторов, в Европе и Австралии — по 23%.

Некоторые инвесторы сочли комфортной сумму от $5 млн до $20 млн. Таких было 33% в Южной Америке, 10% в Азии, 9% в Европе и 13% — в Северной Америке. Около 3% инвесторов Северной Америки, Европы и Азии назвали комфортной для пенсии сумму менее $1 млн. В Африке же назвали комфортной для пенсии сумму менее $1 млн 25% участников опроса — значительно больше, чем в других регионах.

Большинство респондентов Bloomberg настроены оптимистично и считают, что к концу 2023 года их пенсионные накопления будут больше, чем в конце 2022 года. При этом участники исследования не были так уверены в том, будет ли у них в конечном итоге достаточно сбережений, чтобы поддерживать привычный образ жизни на пенсии, –– менее половины инвесторов оценили вероятность этого как 100%.

При этом накопить семизначную сумму на пенсию для многих потенциальных пенсионеров не представляется возможным, отмечает Bloomberg. По данным Бюро статистики труда США за 2021 год, только две трети работников частного сектора страны участвовали в программе пенсионных накоплений. Средний баланс пенсионного счета в этой стране составлял всего $27,3 тыс.

Большинство инвесторов, принимавших участие в опросе Bloomberg, не корректируют свои пенсионные планы, несмотря на неопределенные экономические перспективы и просадки по счетам. Около 56% респондентов заявили, что придерживаются своих пенсионных целей. Около 8% заявили, что думают о том, чтобы никогда не выходить на пенсию.