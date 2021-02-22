СБУ назвала причину введения санкций против «Спортмастера»

Украина ввела санкции против сингапурской Sportmaster Operations из-за работы ретейлера в Крыму, заявили в Службе безопасности страны. «Спортмастер Украина» счел ограничения ошибочными, отметив, что соблюдает законодательство

Фото: sportmaster.ua / Facebook

Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая владеет сетью магазинов «Спортмастер Украина», были введены на основании информации о работе ретейлера в Крыму. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) .

В ведомстве заявили, что летом 2020 года СБУ направила в украинский МИД письмо, в котором заявила «о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях». Министерство в свою очередь несколько раз передавало ноты в госорганы Сингапура, которые остались без ответа.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина результаты голосования не признает и считает его оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что процесс присоединения полуострова происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

Sportmaster Operations Pte. Ltd принадлежит 99% ООО «Спортмастер Украина» (еще 1% принадлежит сингапурской Sport & Fashion Management Pte. Ltd). Из данных СПАРК также следует, что она владеет 100% ООО «Спортмастер», зарегистрированным в Москве.