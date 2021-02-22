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СБУ назвала причину введения санкций против «Спортмастера»

Украина ввела санкции против сингапурской Sportmaster Operations из-за работы ретейлера в Крыму, заявили в Службе безопасности страны. «Спортмастер Украина» счел ограничения ошибочными, отметив, что соблюдает законодательство
Фото: sportmaster.ua / Facebook
Фото: sportmaster.ua / Facebook

Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая владеет сетью магазинов «Спортмастер Украина», были введены на основании информации о работе ретейлера в Крыму. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) .

В ведомстве заявили, что летом 2020 года СБУ направила в украинский МИД письмо, в котором заявила «о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях». Министерство в свою очередь несколько раз передавало ноты в госорганы Сингапура, которые остались без ответа.

В «Спортмастер Украина» назвали безосновательными санкции Киева
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Фото:sportmaster.ua / Facebook

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина результаты голосования не признает и считает его оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что процесс присоединения полуострова происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

Sportmaster Operations Pte. Ltd принадлежит 99% ООО «Спортмастер Украина» (еще 1% принадлежит сингапурской Sport & Fashion Management Pte. Ltd). Из данных СПАРК также следует, что она владеет 100% ООО «Спортмастер», зарегистрированным в Москве.

Компания попала в санкционный список Совета безопасности и обороны страны, который 20 февраля утвердил президент Владимир Зеленский. В соответствии с указом, компании на три года запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, а также осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Помимо этого, Sportmaster Operations Pte. Ltd не сможет самостоятельно ввозить продукцию на Украину и привлекать для этого другие государства.

Ретейлер назвал решение украинских властей безосновательным и ошибочным. В компании считают, что санкции вызывают много вопросов, «ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины». Представители «Спортмастер Украина» заявили, что поводов для ограничения деятельности компании нет, так как она «работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле» и соблюдает украинское и международное законодательство.

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«Спортмастер» начал работать на Украине в начале 1990-х годов, супермаркеты розничной сети есть во всех региональных центрах страны, гипермаркеты — в Киеве, Днепре и Харькове. По словамукраинского бизнесмена, совладельца киевского ТРЦ Dream Town Александра Меламуда, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети. Он считает, что из-за ограничений без работы останутся около 4 тыс. человек. Согласно данным на сайте «Спортмастер-Украина», ретейлер создал в стране более 1 тыс. рабочих мест.

Автор
Наталия Анисимова
СБУ санкции «Спортмастер» Украина Крым
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