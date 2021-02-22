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В «Спортмастер Украина» назвали безосновательными санкции Киева

Гендиректор «Спортмастер Украина» заявила, что ретейлер соблюдает украинское и международное законодательство. В компании отметили, что санкции вызывают много вопросов, «ответы на которые не могут дать даже ведущие юристы»
Фото: sportmaster.ua / Facebook
Фото: sportmaster.ua / Facebook

Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер Украина» назвала неаргументированным и ошибочным решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), который ввел санкции против ее владельца — сингарпуской Sportmaster Operation Pte. Ltd. Заявление компании приводится на сайте Ассоциации ретейлеров Украины.

«Спортмастер Украина» считает, что включение ее материнской компании в санкционный список «вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины».

Ретейлер заявил, что поводов и оснований для ограничения его хозяйственной деятельности нет. «Спортмастер Украина» работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле», — добавили в компании.

Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер»
Бизнес
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Гендиректор компании Людмила Кныш в разговоре с агентством «Интерфакс-Украина» подчеркнула, что ретейлер соблюдает украинское и международное законодательство. По ее словам, компания «проводила и проводит самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, <...> оставаясь вне политики».

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 18 юридических лиц, среди которых оказалась Sportmaster Operation Pte. Ltd. Она владеет 99% ООО «Спортмастер Украина» (оставшийся 1% принадлежит компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd, также зарегистрированной в Сингапуре). Компании на три года запретили проводить торговые операции, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории Украины и выводить капитал за пределы страны.

«Спортмастер» работает на Украине с 1990-х годов. Согласно информации на сайте компании, общая сеть дилерских и франчайзинговых магазинов «Спортмастера» на территории Украины превышает 150, их ежегодно посещают 10 млн человек.

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«Интерфакс-Украина» со ссылкой на госреестр сообщает, что бенефициарами компании с долями 30,79% являются братья Николай и Владимир Фартушняк, такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У них указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

Под новые санкции СНБО также попали более десяти российских компаний и восемь человек, в том числе депутат Верховной рады и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Как рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ), ограничения вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. В ОПЗЖ меры назвали «репрессиями, нарушением Конституции и уничтожением украинской демократии».

Автор
Наталия Анисимова
«Спортмастер» Украина санкции СНБО
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