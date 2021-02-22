В «Спортмастер Украина» назвали безосновательными санкции Киева
Сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер Украина» назвала неаргументированным и ошибочным решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), который ввел санкции против ее владельца — сингарпуской Sportmaster Operation Pte. Ltd. Заявление компании приводится на сайте Ассоциации ретейлеров Украины.
«Спортмастер Украина» считает, что включение ее материнской компании в санкционный список «вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины».
Ретейлер заявил, что поводов и оснований для ограничения его хозяйственной деятельности нет. «Спортмастер Украина» работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле», — добавили в компании.
Гендиректор компании Людмила Кныш в разговоре с агентством «Интерфакс-Украина» подчеркнула, что ретейлер соблюдает украинское и международное законодательство. По ее словам, компания «проводила и проводит самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, <...> оставаясь вне политики».