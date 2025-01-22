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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Глава Azimut Hotels раскрыл покупателя отелей компании в Европе

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Эксклюзивы РБК
Глава Azimut Hotels Максим Бродовский назвал покупателя европейских активов сети, которые были проданы почти два года назад. Их новым владельцем стал крупнейший британский гостиничный оператор Premier Inn
Фото: Felipe Trueba / ZUMA / Global Look Press
Фото: Felipe Trueba / ZUMA / Global Look Press

Бизнес крупнейшей в России сети отелей Azimut Hotels в Европе приобрел британский гостиничный оператор Premier Inn. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Покупателя своих европейских активов сеть раскрыла впервые, хотя к соглашению стороны пришли еще в 2023 году. «Мы передали активы в хорошие руки и желаем им всего самого наилучшего», — подчеркнул глава Azimut Hotels.

Глава Azimut Hotels — РБК: «Мы передали активы в Европе в хорошие руки»
Бизнес
Максим Бродовский

В рамках договора британская компания получила почти все отели вместе с договорами аренды, рассказал Бродовский. «Комплексная сделка показалась нам более выгодным и быстрым решением», — пояснил он. Для Azimut Hotels было важно реализовать объекты профильному оператору, который сохранил бы рабочие места, добавил Бродовский.

Сколько сеть выручила за активы, топ-менеджер не сказал. Но, по его словам, сделка прошла по рыночной цене. Опцион на обратный выкуп активов не предусмотрен, добавил собеседник РБК. Точное количество объектов также не раскрывалось, но еще в 2022 году компания управляла восемью отелями в Германии и Австрии.

Сеть Azimut решила прекратить бизнес в Европе
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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Premier Inn — крупнейшая гостиничная сеть Великобритании. В этой стране под ее брендом работают около 850 отелей на 85 тыс. номеров. Оператор также присутствует в Германии (около 10,5 тыс. номеров), Ирландии, Индии и ОАЭ. Выручка Premier Inn в 2023–2024 финансовом году составила £2,96 млрд (около $2,3 млрд по курсу на отчетную дату 29 декабря 2024-го), а скорректированная прибыль до налогообложения — £561 млн (около $444 млн), следует из ее отчетности.

Основным владельцем сети выступает инвестиционная компания Whitbread PLC, которая управляет ресторанными и гостиничными активами. В ее портфеле помимо Premier Inn находятся такие бренды, как Brewer's Fayre, Beefeater, Cookhouse pub и другие.

Сама Azimut Hotels вышла на европейский рынок еще в 2008 году. Именно тогда ее владелец — бизнесмен Александр Клячин — приобрел у Austrian Hotel Company сеть из 20 отелей категории «три-четыре звезды», расположенных в 17 городах Австрии, Германии и Чехии. Уже спустя полгода после закрытия сделки в Мюнхене открылся первый отель под брендом Azimut. А затем заработала гостиница в кельнском Hansahochhaus — одном из первых небоскребов Германии высотой 65 м, построенном в 1925 году. На расширение сети в Европе и усовершенствование уже купленных отелей Azimut Hotels собиралась потратить €80 млн. А уже в 2014 году она начала управлять гостиницей Delta Hotel Vienna в Австрии. Ее владельцем она стала через два года.

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Решение о выходе из бизнеса было сложным как с финансовой, так и с моральной точки зрения, рассказал Бродовский. По его словам, прибыль сети оценивалась в миллионы евро в год, а у самих гостиниц сформировалась определенная база гостей. Но счета компании несколько раз без объяснений блокировались банками, а различные агентства отказывались работать с сетью из-за наличия у бренда российских корней, перечислил он. Все это формировало ощущение, что уже в среднесрочной перспективе у Azimut Hotels могли возникнуть проблемы с продолжением деятельности в Европе, подчеркнул собеседник РБК. «Александр Ильич [Клячин] настаивал на том, чтобы продать их, и, как показала практика, оказался прав», — резюмировал он.

Но международное развитие Azimut Hotels остается стратегической задачей по росту сети, отметил Бродовский. Отели под ее брендом, к примеру, появятся в Израиле. Кроме того, у компании планы и по выходу в страны Ближнего Востока, такие как ОАЭ, Оман и Катар, рассказал собеседник РБК. Он также напомнил, что Azimut Hotels активно готовится расширять портфель и в странах СНГ. Так, в прошлом году сеть уже открыла четырехзвездочный отель в Узбекистане, в 2026–2027 годах планирует начать работу и в Киргизии.

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Теги
Дарья Молоткова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Azimut Hotels гостиницы Европа Недвижимость Александр Клячин
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