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Эксклюзив

Глава Azimut назвал рост ключевой ставки угрозой для строителей отелей

Глава крупнейшей в России сети отелей Azimut Hotels предложил ограничить повышение ставок льготных кредитов под строительство гостиниц. Рост ключевой ставки создает риски отказа инвесторов от проектов
Максим Бродовский
Максим Бродовский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Строительство в России новых гостиниц, которое государство стимулирует с помощью льготных кредитов, находится под угрозой из-за роста ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил в интервью РБК глава крупнейший в стране сети отелей Azimut Hotels Максим Бродовский.

В 2024 году ключевая ставка Банка России достигла нового рекордного значения — 21% годовых. Это происходит на фоне ускоряющейся инфляции, перегрева экономики, высоких бюджетных расходов, рекордно низкой безработицы и быстрого роста кредитования. Рост нагрузки на инвесторов — плохой сигнал для того, чтобы гостиничная индустрия росла с точки зрения предложения для гостей, указывает Бродовский: инвесторы всегда очень аккуратно оценивает риски, связанные с такой долгосрочной инвестицией, как гостиницы.

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На проблему нехватки номерного фонда в действующих гостиницах обращал внимание еще в начале зимнего сезона 2023 года президент Владимир Путин. С 2021 года государство стимулирует возведение новых гостиниц с помощью льготных кредитов в рамках постановления правительства № 141. По нему инвесторы в туристическую инфраструктуру могли получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых, а в последнем окне заявок ставка льготного кредита устанавливалась в размере 3% + 30% от ключевой ставки.

Но этот механизм, по словам Бродовского, разрабатывался в одних рыночных реалиях, а сейчас ситуация на рынке сильно поменялась. Реализация постановления ввиду высокой ключевой ставки находится под угрозой, предупреждает гендиректор Azimut Hotels. Льготный кредит под 10% годовых (при ключевой ставке в 21%) — это очень высокий процент для недвижимости, еще пару лет назад это была ставка коммерческого кредита. «Отели — это не жилье, которое ты построил, распродал и вышел из проекта. Это длинный бизнес, ты должен много лет работать и много лет его окупать», — говорит топ-менеджер.

Сейчас целый ряд инвесторов, заявивших о заинтересованности в строительстве проектов по льготным условиям, переосмысляют, «надо ли входить в эту воду», говорит Бродовский. Чтобы поддержать строительство отелей, глава Azimut Hotels предлагает ввести так называемый «потолок» в 141 постановлении, чтобы ставки льготного кредитования были не выше определенного уровня. «Возможно, мы будем поднимать этот вопрос с Министерством экономического развития. Потому что если ключевая ставка будет дальше расти, есть существенный риск, что часть проектов так и останутся нереализованными, и задача по появлению новых объектов гостиничной инфраструктуры будет сорвана», — говорит собеседник РБК.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На нехватку средств размещения ранее обращала внимание и Счетная палата, проводившая проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2021–2023 годах на федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Аудиторы отмечали недостаточно результативное использование бюджета, а также затягивание в регионах сроков готовности инфраструктуры туристических кластеров и нехватку мест для размещения туристов. По ее оценкам, в 2023 году в Новгородской и Ленинградской областях, к примеру, на каждое место в гостинице приходилось 122 и 295 прибывающих туристов соответственно.

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Теги
Дарья Молоткова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Azimut Hotels гостиницы ключевая ставка ЦБ Строительство
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