Совкомбанк сообщил об открытии ООН счета в российском банке
Совкомбанк для уплаты членских взносов в UNEP FI (Финансовая инициатива программы ООН по окружающей среде) в долларах обратился в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США за лицензией, до ее получения ООН открыла счет в одном из российских банков. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения. Банк находится под американскими санкциями с февраля 2022 года.
«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», — говорится в сообщении.
Совкомбанк участвует в UNEP FI с 2019 года. В октябре 2022 года банк стал участником программы UNEP FI по климатическим рискам и раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).
Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах:
- ответственное отношение к окружающей среде (англ., E — environment);
- высокая социальная ответственность (англ., S — social);
- высокое качество корпоративного управления (англ., G — governance).
В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата.
Экологические принципы определяют, насколько компания заботится об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который наносится экологии.
Социальные принципы показывают отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, следить за гендерным балансом или инвестировать в социальные проекты.
Управленческие принципы затрагивают качество управления компаниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоровую обстановку в офисах, отношения с акционерами, антикоррупционные меры.
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