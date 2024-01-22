Совкомбанк сообщил об открытии ООН счета в российском банке

Совкомбанк для уплаты членских взносов в UNEP FI (Финансовая инициатива программы ООН по окружающей среде) в долларах обратился в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США за лицензией, до ее получения ООН открыла счет в одном из российских банков. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения. Банк находится под американскими санкциями с февраля 2022 года.

«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», — говорится в сообщении.

Совкомбанк участвует в UNEP FI с 2019 года. В октябре 2022 года банк стал участником программы UNEP FI по климатическим рискам и раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).