Инвесторы начали зарабатывать на ESG-ошибках

Bloomberg: инвесторы зарабатывают от 25% на исках против нарушения ESG

Инвесторы вкладываются в иски против компаний, связанные с различными нарушениями социальной и экологической ответственности. Прибыль в отдельных случаях может в сто раз превышать первоначальные вложения, пишет Bloomberg

Разрушенный дом в Бенто-Родригесе, Бразилия, после прорыва дамбы железорудного рудника Vale в 2015 году (Фото: Isaac Risco / dpa / Global Look Press)

Хедж-фонды и другие инвесторы уделяют все большее внимание финансированию исков, связанных с нарушениями компаниями ESG-стандартов, пишет Bloomberg. Успех в суде может обеспечить спонсору прибыль, значительно превышающую 25%.

ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — набор принципов развития коммерческой деятельности, при которой уделяется внимание окружающей среде, социальной ответственности и качеству корпоративного управления. ESG-рейтинг компаний формируют независимые агентства, в том числе Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, а социально ответственные инвесторы оценивают выполнение критериев для потенциальных вложений.

Среди фондов, выделяющих средства на финансирование судебных исков, агентство приводит американскую Gramercy Funds Management, которая недавно объявила об инвестициях на $570 млн в лондонскую юридическую фирму Pogust Goodhead. Средства предназначены для помощи с исками инвесторов против автопроизводителей, причастных к «Дизельгейту» (скандал с сокрытием Volkswagen информации о вредных выхлопах), а также против горнодобывающих BHP и Vale из-за их роли в прорыве дамбы в Бразилии в 2015 году, которая привела к экологической катастрофе.

В 2023 году граждане ЕС получили возможность подавать коллективные иски (ранее во многих государства союза потребители могли обращаться в суд только индивидуально) и сейчас в Европе дорабатывается законопроект, который потенциально будет создавать юридические риски для компаний, если в их деятельности будут обнаружены нарушения прав человек и урон экологии, отмечает агентство.

Ужесточение регулирования в ЕС «приведет к увеличению количества судебных разбирательств», считает директор по инвестициям и партнер Pogust Goodhead Каролина Саламао. Ключевое значение имеет проект директивы Брюсселя о комплексной проверке корпоративной устойчивости, которая в конце 2023 года получила предварительную поддержу Европарламента и Совета ЕС.

«В открытом доступе будет гораздо больше информации, что приведет к более тщательному мониторингу», — считает Саламао, отмечая, что «станет более очевидно», когда какая-либо компания нарушила ESG-стандарты.

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Команда специалистов по ESG британской Woodsford Group, управляющей бизнесом по финансированию судебных разбирательств, тоже «внимательно следит» за развитием нормативно-правовой базы в Европе, которая, по словам исполнительного директора Стивена Фрила, «весьма вероятно» будет определять работу его фирмы в будущем.

Woodsford уже вложился в иск против корпорации Airbus: институциональные инвесторы требуют компенсаций из-за падения акций, которое произошло из-за обвинений в коррупции, выдвинутых в отношении компании со стороны США, Франции и Великобритании (в 2020 претензии были урегулированы, концерн согласился выплатить почти $4 млрд штрафов). Среди других кейсов фирмы — нарушение санкций и трудовое рабство.

Подобные дела — «высокорисковая история, за которую можно получить щедрое вознаграждение», говорит Фрил. Он пояснил, что Woodsford вступает в игру, когда происходит катастрофический сбой в ESG в крупных компаниях с потерями для акционеров и клиентов. «Мы мобилизуем их, сотрудничаем с компанией, добиваемся урегулирования или судимся», — добавил Фрил.

Финансирование судебных разбирательств зародилось два десятилетия назад в Австралии, потом пришло в США и сейчас всё чаще практикуется в Великобритании. Перестраховочная компания Swiss Re ожидает, что к 2028 гожу инвестиции в эту отрасль могут достичь $31 млрд. Инвесторов привлекает доходность в 25% и выше, в некоторых случаях она может превышать первоначальные вложения в сотни раз. Так, например, Burford Capital, спонсор судебных разбирательств из Нью-Йорка, намерена получить более $6 млрд от инвестиции $16,6 млн на дело о национализации аргентинской энергетической компании YPF.