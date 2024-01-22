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Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s в России выкупит еще 100 точек

«Ъ»: владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s намерен выкупить бизнес франчайзи
Выкупившая бизнес KFC в России компания активно скупает франчайзи — теперь она заинтересовалась контрагентом, управляющим примерно ста заведениями и не пожелавшим переименовываться в Rostic's
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s в России компания «Юнирест» обсуждает приобретение бизнеса своего франчайзи «Эй Кей Раша», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Поглощение франчайзи будет профинансировано структурами ВТБ, уточняет один из собеседников издания. Банк уже участвовал в сделках по выкупу мастер-франчайзи своих контрагентов.

Источник газеты пояснил, что структуры ВТБ участвуют в «Интернэшнл Ресторант Брэндс», под управлением которого находятся свыше 380 ресторанов Rostic’s, а после закрытия сделки с «Эй Кей Раша» банк будет косвенно контролировать большую часть заведений сети — примерно 800 точек. Структурам ВТБ уже принадлежит 19,98% в российском бизнесе Burger King.

«Юнирест» отказался от комментариев газете. В ВТБ сообщили, что «не комментируют клиентские отношения».

«Юнирест» подтвердил повышение цен в ресторанах KFC и Rostic's
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Бренд KFC в России прежде развивала дочерняя структура американской компании Yum! Brands, но после начала конфликта на Украине и введения международных санкций бизнес выкупил ижевский франчайзи — «Смарт Сервис», которым владеют Константин Котов и Андрей Осколков. Они переименовали компанию в «Юнирест». После покупки мастер-франшизы «Юнирест» приступил к активному поглощению своих франчайзи. В 2023 году была закрыта сделка по покупке польской AmRest, управляющей 215 ресторанами KFC.

Весной 2023 года компания приступила к смене названий своих ресторанов быстрого питания на Rostic’s. По оценке руководства, ребрендинг все 1,15 тыс. заведений KFC будет завершен в конце первого квартала 2024-го.

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Однако не все франчайзи согласились сменить название на Rostic’s. «Эй Кей Раша» управляет примерно 100 заведениями KFC, компания может не переименовывать большинство ее точек до 2035 года благодаря действующим договорам. Эта позиция была оправданной, поскольку изначально компания приобретала франшизу международной сети KFC, а смена вывески может привести к падению посещаемости на 20%, указывал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Многие из франчайзи не желают платить за бренд Rostic’s такие же роялти, как платили за KFC, и продают свой бизнес, а у владельца франшизы есть приоритетное право на выкуп, рассказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивает сумму сделки между «Юнирестом» и «Эй Кей Раша» в 3–4 млрд руб. Однако, как поясняет издание, из-за того, что «Эй Кей Раша» владеет «юрлицо из недружественной юрисдикции» — кипрский офшор— правительственная комиссия может согласовать сделку лишь при условии крупного дисконта.

В 2022 году выручка «Эй Кей Раша» увеличилась на 45% — до 8,6 млрд, а 90,01% принадлежат кипрской Lerondale Assets, следует из Kartoteka.ru. По сведениям «Коммерсанта», в конечных бенефициарах компании — Симан Поваренкин. Еще 9,99% владеют «Сбербанк Инвестиции».

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KFC Rostic's франчайзи рестораны фастфуд
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