Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения хлорорганики

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Казахстан снизил экспорт нефти в Китай после того, как обнаружил в системе магистральных нефтепроводов «КазТрансОйла» (национальный оператора) превышение хлорорганических соединений, говорится в сообщении компании.

Проблемы была выявлена 16 января при приеме в систему нефтепроводов нефти от «СНПС — Актобемунайгаз» — совместного казахстанско-китайского предприятия. По состоянию на 22 января прием нефти не возобновлен.

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