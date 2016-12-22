«Россия» нашла еще одно объяснение задержки вылета рейса из Мексики

Задолженности перед международным аэропортом Канкуна у авиакомпании «Россия» нет, подчеркнули в авиакомпании и указали на проблемы с платежами со стороны сервисной компании в Мексике

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В авиакомпании «Россия» заявили, что задержка вылета чартерного рейса из Канкуна в Москву могла быть связана с деятельностью хэндлинговой организации — компании, которая обслуживала рейс в Мексике. В «России» провели внутреннее расследование, в результате которого «предполагается факт недоплаты хэндлера MixJet в адрес местного аэропорта», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте перевозчика.

Платежи, необходимые для обслуживания российских туристов, были проведены хэндлером 17 января (вылет рейса был назначен на 18:10 16 января по местному времени), заявили в «России». При этом авиакомпания утверждает, что не имеет задолженности перед хэндлером, все счета были оплачены вовремя.

В сообщении говорится, что авиакомпания приносит извинения пассажирам за действия хэндлера и предлагает им компенсацию в 10 тыс. руб. вне зависимости от класса обслуживания.

«Авиакомпания «Россия» не имеет и не имела просроченной задолженности перед структурами аэропорта и администрацией Канкуна за обслуживание пассажиров своих рейсов», — подчеркивается в сообщении.

Хэндлер — компания, занимающаяся наземным техническим и сервисным обслуживанием авиарейсов и представляющая интересы авиакомпании при работе с предприятиями аэропорта.

РБК направил запрос в MixJet по поводу заявления авиакомпании «Россия».

У MixJet насчитывается более 200 клиентов по всему миру, ее головной офис расположен в Объединенных Арабских Эмиратах, есть представительства в Швеции и России, указано на сайте компании. Она аккредитована при Международной ассоциации воздушного транспорта и ассоциирована с Национальной ассоциации деловой авиации. Среди услуг, которые оказывает MixJet — получение разрешений на полет.

Рейс «России» FV5882, которым возвращались около 500 туристов из России, должен был вылететь в Москву 16 января, но в итоге вылетел на следующий день, 17 января, в 13:18 по местному времени. В авиакомпании в тот день сообщили, что задержка была связана с требованием мексиканских властей депортировать этим бортом четверых граждан Армении, также в «России» подчеркнули, что задолженности перед аэропортом не имеют. В посольстве Армении в Мексике заявили, что задержка не была связана с депортируемыми, и указали на «финансовую задолженность авиакомпании».