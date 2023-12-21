Рыбопромышленники рассказали о «ценовом неравенстве» с красной икрой

Цена легальной красной икры с Камчатки в рознице Москвы не может быть ниже 6,3 тыс. руб. за 1 кг, оценила ассоциация рыбопромышленников. Ее президент указал и на проблему ценового неравенства: в Москве икра дешевле, чем в регионах

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) подсчитала основные статьи затрат, которые влияют на ценообразование красной икры с Камчатки, и пришла к выводу, что в федеральных розничных сетях она должна стоить около 6,3 тыс. руб. за 1 кг. Об этом заявил журналистам на брифинге президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Икра, которую камчатский производитель продал за 3 тыс. руб., [в федеральных торговых сетях] не может быть дешевле 6334 руб. за килограмм», — сообщил Зверев. Основную прибавку к цене — 2111 руб., исходя из подсчетов ВАРПЭ, дает наценка клиентов — трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

Как считали За основу для расчета примера механизма ценообразования ассоциация взяла стоимость икры у одного из крупнейших добытчиков и производителей икры Камчатки (о какой конкретно компании идет речь, в ВАРПЭ не уточнили, но указали, что на ее долю приходится примерно 40% российского рынка соленой икры). Эта первоначальная цена в районе промысла составила 3 тыс. руб. за 1 кг. Далее ассоциация определила основные статьи затрат в формировании цены, в числе которых — наценка посредников в размере 40–60%, или около 2111 руб., еще 5–15% — промоакции (300 руб.), ретробонус 5% (200 руб.), а также фасовка икры по банкам и переупаковка и связанные с этим процессы (около 470 руб.). Логистика из района промысла до Владивостока оценивается примерно в 25 руб. на 1 кг и затем 32 руб. за 1 кг железнодорожным транспортом до Москвы.

За последние 30 лет российский рынок лососевой икры очень серьезно изменился, констатирует Зверев. «В 1970–1980-е годы красная икра была, безусловно, символом премиального рынка. Баночка икры 140 г стоила в советское время 4 руб. 70 коп. при средней заработной плате около 85 руб. Но при том, что она стоила очень дорого — почти 5% от средней ежемесячной зарплаты советского человека, она имела абсолютно высокое качество», — вспоминает Зверев. У человека, покупавшего банку икры в «Елисеевском» гастрономе или в магазине «Океан», не было никаких сомнений в ее качестве, и стоила она при этом 4 руб. 70 коп. и в Йошкар-Оле, и в Москве, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде.

Изменения, которые произошли на рынке, существенно «исказили и координаты качества, и координаты цены» красной икры, полагает президент ВАРПЭ: «Картина, в которой баночка икры была пусть и дорогим, но качественным продуктом, была сломана». В 1990-е годы на рынок хлынул большой поток икры от браконьеров и продукции, которая реализовалась по серым схемам. «До 2013 года примерно треть всего объема икры на российском рынке — это была браконьерская икра и икра, которая поставлялась через фирмы-однодневки, чтобы уходить от НДС. Естественно, это была икра с низким качеством и низкой ценой», — рассказывает Зверев.

Кроме соленой икры, которая изготавливается в месте вылова и не замораживается, распространение получила так называемая ястыковая икра, которая может производиться из замороженного сырья вдали от места вылова. «Отличие современного икорного рынка от советского — на нем представлено значительное количество икры, которая произведена из мороженого ястыка. Последние 30 лет примерно две трети икры с Камчатки и Сахалина перевозилось в ястыках в центральную часть для переработки», — отмечает Зверев. Это сырье должно транспортироваться и храниться при температуре не ниже -18°C, но это условие не всегда соблюдается производителями. В результате цена такой икры более низкая, но и качество тоже снижается.

В последние годы усилия ФНС по обелению рынка позволили вычислять на рынке большие объемы икры, которые реализуются без уплаты НДС, а запуск федеральной государственной информационной системы «Меркурий», отслеживающей оборот на рынке продукции животного происхождения, серьезно затруднил вброс незаконной икры в легальный оборот, напоминает Зверев. Борьбе с браконьерами способствовал и запущенный осенью 2022 года на Камчатке эксперимент, в рамках которого власти запретили пассажирам самолетов перевозить в багаже больше 10 кг красной икры без подтверждающих ее происхождение документов.

На текущий момент одним из главных вопросов в механизме формирования стоимости красной икры глава ВАРПЭ называет ценовое неравенство между регионами. «С моей точки зрения, самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами. Банка икры 140 г в московской рознице стоит 560 руб., а в Костроме — 600 руб., при том что средняя заработная плата в Костроме кратно ниже, чем средняя заработная плата в Москве. Такая же банка в Красноярске стоит 575 руб.», — указывает Зверев.

Осенью этого года оптовые цены на красную икру на Дальнем востоке начали снижаться на фоне хорошего вылова лососевых. В ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с прошлым годом — в среднем до 3,5 тыс. руб. за 1 кг оптом. Цены на икру кеты соответствовали уровню прошлого года — около 4 тыс. руб. за 1 кг. Лососевая путина этого года стала второй самой успешной за всю историю наблюдений. В этом году вылов лососевых превысил 608,4 тыс. т — более высокий показатель (678 тыс. т) был только в 2018 году.