«Ъ»: Колбин приобрел долю в центре «Орленок» под Геленджиком, там построят отель

«Ъ» узнал о планах построить в Геленджике отель на месте центра «Орленок»

На месте центра «Орленок» под Геленджиком появится пятизвездочный отель, управлять им будет турецкий оператор River Rock, пишет газета. Долю в центре приобрел Владимир Колбин, до 2022 года совладелец АО «Дивноморье»

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Бизнесмен Владимир Колбин в середине ноября получил 15% в ООО «ДОЦ «Орленок», следует из данных СПАРК, внимание на это обратил «Коммерсантъ». Речь не о всероссийском детском центре «Орленок» в Туапсинском районе Краснодарского края, а об одноименном детском оздоровительном центре. Он, арендует два участка площадью 4,6 га в селе Кабардинка под Геленджиком, пишет газета со ссылкой на данные ЕГРН.

По данным СПАРК, Колбин является генеральным директором компании «Морской порт Геленджик», ему принадлежат по 15% ООО СЗ «Геленджик» и ООО СЗ «Тонкий Мыс». Также в базе говорится, что до 2022 года Колбин был совладельцем АО «Дивноморье», занимающегося выращиванием винограда. Вместе с Геннадием Тимченко Колбин был совладельцом (через НП «Развитие аграрных инициатив» (РАИ)) краснодарской компанией «Лазурная ягода», которая выпускает премиальные вина под брендом «Усадьба Дивноморское» Владимир Колбин — сын петербургского бизнесмена Петра Колбина, который в 2012 году говорил «Ведомостям», что знает Тимченко с детства. До 2010 года Колбин был финансовым инвестором нефтетрейдера Gunvor, писало издание. В самой компании заявляли, что Колбин-старший был миноритарным акционером Gunvor в 2007 году, «примерно на протяжении года». В 2020 году Forbes оценивал состояние Петра Колбина в $550 млн. В 2022 году Владимир Колбин попал под санкции Великобритании.

Другими совладельцами компании стали краснодарский Фонд прямых инвестиций ЖКХ (45%) и Елена Багирова (10%), которые вместе с Колбиным владеют долями еще в двух компаниях, и Александр Спасов (30%), который руководит подконтрольным краснодарскому фонду ООО «СЗ «Домбай-2». С 2015 года ДОЦ контролировал Андрей Татаринцев.

Оздоровительный центр арендует в Кабардинке два участка площадью 4,6 га, кадастровая стоимость площадок составляет 100,6 млн руб. Спасов сказал газете, что «детский центр» — только маркетинговое название, которое придумал бывший собственник. По его словам, «в реальности лагеря здесь не было».

Сейчас на участке находится база отдыха «Эко-курорт Юг», которая занимает два корпуса. Источник газеты, знакомый с проектом, сообщил, что в будущем там собираются построить пятизвездочный отельный комплекс на 979 номеров, для управления которым привлекут турецкого оператора River Rock. По словам собеседника, финансированием проекта может заняться банк «Дом.РФ», у которого в залоге находятся доли всех новых собственников «Орленка». Эксперты оценили затраты на реализацию проекта в 18 млрд руб.