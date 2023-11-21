 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Война санкций ,  
0 

Часть представительств зарубежных издателей вернулась в Россию

«Коммерсантъ»: книжное издательство Penguin Random House вернулось в Россию
Сюжет
Война санкций
Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире издателей книг Penguin Random House вернулись к работе в России. Участники рынка рассчитывают возобновить деловые отношения с иностранными партнерами
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Испанское и немецкое подразделения одного из крупнейших издателей книг Penguin Random House вернулись в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

Испанская Penguin Random House Grupo Editorial базируется в Барселоне, в нее входят в том числе издательства Lumen, Pinguin Clasicos, Origen, Nube de Tinta.

Немецкая Penguin Random House Verlagsgruppe работает в Мюнхене, Гютерсло, Берлине и Штутгарте. В нее входят издательства Goldmann, Prestel, Manesse, Siedler. Она выпускает произведения Лю Цысиня, Николаса Спаркса, Джона Гришэма, Стивена Кинга, Люсинды Райли.

По словам Ильина, это произошло после Франкфуртской книжной выставки, состоявшейся 18–22 октября.

Издатели объяснили подорожание книг в России на 20%
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Источник «Коммерсанта» на медиарынке отметил, что возвращение подразделений Penguin Random House «дало надежду российским издательствам», которые ожидают, что вновь смогут покупать права у иностранных книгоиздателей.

При этом технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов напомнил, что вернувшееся подразделение распоряжается правами только локальных авторов, а в 2021 году в России доля испанских и немецких писателей в произведениях и тиражах составляла лишь 8% от всех переводов.

Читайте на РБК Pro
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели
Что может заменить эйчарам ушедший из России SAP
Как «поженить» маркетинг и продажи и повысить эффективность бизнеса
Что ждет инвесторов в случае третьей мировой войны — The Economist

После начала спецоперации на Украине зарубежные издательские дома начали приостанавливать контракты в России. Среди них, помимо Penguin Random House, были американское издательство Berrett Kohler, британские Ebury, Hachette UK и Michael O’Mara, издательство Simon & Schuster (входит в Paramount), Macmillan Publishers, а также международный оптовый продавец книг Gardners.

Российский книжный союз тогда оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
издательство книги Россия

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Российские книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную бумагу
Технологии и медиа
Издатели объяснили подорожание книг в России на 20%
Бизнес
Крупнейшие издатели журналов отчитались об убытках за 2022 год
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Водителя, снесшего остановку во Владивостоке, обяжут заплатить ₽0,5 млн Общество, 10:16
Глава ФНС раскрыл масштаб теневых «площадок» по возврату НДС Экономика, 10:12
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 10:10
Часть представительств зарубежных издателей вернулась в Россию Бизнес, 10:08
Рынок недвижимости под ударом: отменят ли льготную ипотеку в России Pro, 10:05
Ефимов рассказал о работе нового сервиса «Инвестиционный калькулятор» Город, 10:05
США почти на треть сократили поставки снарядов Украине Политика, 10:02
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
SEC назвала ряд криптовалют ценными бумагами в иске против биржи Kraken Крипто, 10:02
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:59
Российские хоккеисты не выступят на международном турнире НХЛ Спорт, 09:57
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 09:47
Зеленский рассказал детали «Майдана-3» Политика, 09:42
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить Pro, 09:39
Гутерриш не увидел в протекторате ООН постконфликтное будущее Газы Политика, 09:38