Часть представительств зарубежных издателей вернулась в Россию

Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире издателей книг Penguin Random House вернулись к работе в России. Участники рынка рассчитывают возобновить деловые отношения с иностранными партнерами

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Испанское и немецкое подразделения одного из крупнейших издателей книг Penguin Random House вернулись в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

Испанская Penguin Random House Grupo Editorial базируется в Барселоне, в нее входят в том числе издательства Lumen, Pinguin Clasicos, Origen, Nube de Tinta.

Немецкая Penguin Random House Verlagsgruppe работает в Мюнхене, Гютерсло, Берлине и Штутгарте. В нее входят издательства Goldmann, Prestel, Manesse, Siedler. Она выпускает произведения Лю Цысиня, Николаса Спаркса, Джона Гришэма, Стивена Кинга, Люсинды Райли.

По словам Ильина, это произошло после Франкфуртской книжной выставки, состоявшейся 18–22 октября.

Источник «Коммерсанта» на медиарынке отметил, что возвращение подразделений Penguin Random House «дало надежду российским издательствам», которые ожидают, что вновь смогут покупать права у иностранных книгоиздателей.

При этом технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов напомнил, что вернувшееся подразделение распоряжается правами только локальных авторов, а в 2021 году в России доля испанских и немецких писателей в произведениях и тиражах составляла лишь 8% от всех переводов.

После начала спецоперации на Украине зарубежные издательские дома начали приостанавливать контракты в России. Среди них, помимо Penguin Random House, были американское издательство Berrett Kohler, британские Ebury, Hachette UK и Michael O’Mara, издательство Simon & Schuster (входит в Paramount), Macmillan Publishers, а также международный оптовый продавец книг Gardners.

Российский книжный союз тогда оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.