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Греф и Савельев впервые попали в список директоров-капиталистов от Forbes
При составлении списка учитывалась стоимость пакета руководителя компании
Герман Греф (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Журнал Forbes опубликовал третий рейтинг директоров-капиталистов; руководители, владеющие акциями своих компаний, в нем расставлены в соответствии со стоимостью их пакета. В список впервые попали глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В рейтинг вошли как действующие руководители, так и бывшие, после ухода с должностей президента, гендиректора или CEO продолжившие работу в совете директоров. Их пакеты не превышают 10% уставного капитала компаний. Для оценки издание использовало стоимость акций на 22 октября.

Первая десятка списка выглядит так:

  • Александр Дюков, заместитель председателя совета директоров компании «Сибур», доля 3,9%, стоимость пакета $472 млн.
  • Дмитрий Конов, председатель правления «Сибура», доля 3,4%, $411 млн.
  • Иван Стрешинский, гендиректор USM Management, доля 3%, $397 млн.
  • Владимир Рашевский гендиректор, председатель правления СУЭК, доля 7,8%, $308 млн.
  • Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка, доля 6%, $116 млн.
  • Максим Басов, гендиректор «Русагро», доля 7,3%, $107 млн.
  • Игорь Сечин, исполнительный директор «Роснефти», доля 0,12%, $88 млн.
  • Сергей Мальцев, председатель совета директоров Globaltrans, доля 4%, $59 млн.
  • Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal, доля 0,69%, $50 млн.
  • Виктор Герасименко, председатель совета директоров «Куйбышевазота», доля 8,35%, $45,1 млн.

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Впервые оказавшиеся в рейтинге Греф и Савельев заняли 19-е и 20-е места соответственно. Главе Сбербанка принадлежит пакет в 0,0031%, стоимостью в $2,6 млн, а гендиректор «Аэрофлота» владеет 0,121% акций компании, которые оценили в $2,2 млн. Помимо них, новичками стали президент, председатель правления «Ростелекома» Михаил Осеевский (16-е место, 0,16%, $5,9 млн) и президент, председатель правления АФК «Система» Андрей Дубовсков (18-е место, 0,057%, $4,7 млн).

Издание отмечает, что общая оценка пакетов всех 20 директоров из рейтинга по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 35% и составила $2,2 млрд. Никто из участников списка директоров-капиталистов 2018 года не увеличил свои пакеты, а некоторые сократили их до нуля. Так, бывший глава «Еврохима» Дмитрий Стрежнев продал 10% акций компании за $785 млн. Кроме того, рейтинг покинули экс-глава РТИ Сергей Боев, руководивший «Объединенной вагонной компанией» Роман Савушкин, а также гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов, сокративший свою долю до 0,0008%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Forbes рейтинг, акции
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