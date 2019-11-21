Топ-10 директоров-капиталистов российских компаний по версии Forbes

Должность: экс-президент, зампред совета директоров нефтехимического холдинга «Сибур»
Доля в компании: 3,95%
Оценка пакета: $472 млн
Место в рейтинге 2018 года: 1-е
Должность: председатель правления «Сибура»
Доля в компании: 3,44%
Оценка пакета: $411 млн
Место в рейтинге 2018 года: 2-е
Должность: гендиректор USM Management (управляет российскими активами USM Holdings Алишера Усманова)
Доля в компании: 3%
Оценка пакета: $397 млн
Место в рейтинге 2018 года: 5-е
Должность: гендиректор, глава правления СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)
Доля в компании: 7,8%
Оценка пакета: $308 млн
Место в рейтинге 2018 года: 4-е
Должность: глава правления Совкомбанка
Доля в компании: 6,07%
Оценка пакета: $116 млн
Место в рейтинге 2018 года: 9-е
Должность: гендиректор «Русагро»
Доля в компании: 7,3%
Оценка пакета: $107 млн
Место в рейтинге 2018 года: 6-е
Должность: главный исполнительный директор «Роснефти»
Доля в компании: 0,13%
Оценка пакета: $88 млн
Место в рейтинге 2018 года: 7-е
Должность: глава совета директоров, экс-гендиректор Globaltrans
Доля в компании: 4%
Оценка пакета: $59 млн
Место в рейтинге 2018 года: 8-е
Должность: главный исполнительный директор горнорудной компании Polymetal
Доля в компании: 0,69%
Оценка пакета: $50 млн
Место в рейтинге 2018 года: 9-е
Должность: глава совета директоров, экс-гендиректор химической компании «Куйбышевазот»
Доля в компании: 8,36%
Оценка пакета: $45,1 млн
Место в рейтинге 2018 года: 10-е