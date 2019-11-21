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Бизнес ,  
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Топ-10 директоров-капиталистов российских компаний по версии Forbes
Forbes в третий раз составил список российских директоров с самыми дорогими пакетами акций в их компаниях. Всего в список вошли 20 руководителей, суммарная стоимость их пакетов составила $2,2 млрд. Кто вошел в первую десятку — в обзоре РБК
1-е место. Александр Дюков
Фото: Сергей Ермохин для РБК

Должность: экс-президент, зампред совета директоров нефтехимического холдинга «Сибур»

Доля в компании: 3,95%

Оценка пакета: $472 млн

Место в рейтинге 2018 года: 1-е

2-е место. Дмитрий Конов
Фото: Владислав Шатило / РБК

Должность: председатель правления «Сибура»

Доля в компании: 3,44%

Оценка пакета: $411 млн

Место в рейтинге 2018 года: 2-е

3-е место. Иван Стрешинский
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Должность: гендиректор USM Management (управляет российскими активами USM Holdings Алишера Усманова)

Доля в компании: 3%

Оценка пакета: $397 млн

Место в рейтинге 2018 года: 5-е

4-е место. Владимир Рашевский
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Должность: гендиректор, глава правления СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)

Доля в компании: 7,8%

Оценка пакета: $308 млн

Место в рейтинге 2018 года: 4-е

5-е место. Дмитрий Гусев
Фото: Владислав Шатило / РБК

Должность: глава правления Совкомбанка

Доля в компании: 6,07%

Оценка пакета: $116 млн

Место в рейтинге 2018 года: 9-е

6-е место. Максим Басов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Должность: гендиректор «Русагро»

Доля в компании: 7,3%

Оценка пакета: $107 млн

Место в рейтинге 2018 года: 6-е

7-е место. Игорь Сечин
Фото: Олег Яковлев / РБК

Должность: главный исполнительный директор «Роснефти»

Доля в компании: 0,13%

Оценка пакета: $88 млн

Место в рейтинге 2018 года: 7-е

8-е место. Сергей Мальцев
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Должность: глава совета директоров, экс-гендиректор Globaltrans

Доля в компании: 4%

Оценка пакета: $59 млн

Место в рейтинге 2018 года: 8-е

9-е место. Виталий Несис
Фото: Асхат Бардынов для РБК

Должность: главный исполнительный директор горнорудной компании Polymetal

Доля в компании: 0,69%

Оценка пакета: $50 млн

Место в рейтинге 2018 года: 9-е

10-е место. Виктор Герасименко
Фото: tltsu.ru

Должность: глава совета директоров, экс-гендиректор химической компании «Куйбышевазот»

Доля в компании: 8,36%

Оценка пакета: $45,1 млн

Место в рейтинге 2018 года: 10-е

Теги: мультимедиа, Forbes, рейтинг
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
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