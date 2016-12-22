«Газпром» сократил вложения в «Северный поток-2» на 22 млрд руб. за год

В пересмотренном варианте инвестиционной программы «Газпрома» на проект «Северный поток-2» выделено на 22 млрд руб. меньше, чем планировалось в начале года. «Газпром» назвал приоритетными проекты по сжиженному газу

Укладка газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе (Фото: Томас Юджстер / РИА Новости)

«Газпром» опубликовал новую редакцию инвестиционной программы на 2018 год, принятую советом директоров 26 октября. По сравнению в вариантом, объявленным в начале года, инвестиции в строительство газопровода «Северный поток-2» сокращены более чем на 22 млрд руб.

Инвестиционная программ на 2018 года была принята 20 декабря 2017 года. Общий объем инвестиций, предусмотренных программой, составлял 1,278 трлн руб. Подробная информация о направлениях и суммах инвестирования была опубликована 15 января 2018 года (.xlsx).

В ней вложения в проект «Северный поток-2» были предусмотрены в размере 114,5 млрд руб.

В новом варианте инвестпрограммы, опубликованном 20 ноября (.xlsx), на развитие проекта «Северный поток-2» в 2018 году было выделено 92,1 млрд руб.

В опубликованном 26 октября пресс-релизе о решении совета директоров говорилось, что в новой редакции общий объем инвестиций составит 1,96 трлн руб., на 217 млрд руб. больше, чем было предусмотрено программой, утвержденной в декабре 2017 года.

«Корректировка параметров инвестиционной программы на 2018 год связана, в частности, с увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты «Газпрома» в области транспортировки и сжижения природного газа (СПГ). Среди них — развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая», — говорилось в пресс-релизе.

Инвестиции в комплекс СПГ в районе «Портовой» выросли в новом плане с 45 до 74 млрд руб.​

14 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал слова американского посла при ЕС Гордона Сондленда и заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Ранее Сондленд заявил, что у Вашингтона есть инструменты для заморозки его строительства. «200 км уже построили. И остальное достроим», — сказал тогда Миллер.

Глава Минэнерго США Рик Перри также заверил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине. ​Президент Украины Петр Порошенко указал, что в ходе общения с главой американского Минэнерго была отмечена необходимость воспрепятствования строительству «Северного потока-2».