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Главу подрядчика «дочек» «Газпрома» арестовали по делу контролера МЧС

Суд арестовал главу подрядчика «Газпрома» по делу начальника управления МЧС Репина
Главу «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрия Немиша обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Он арестован до 17 декабря
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Басманный суд Москвы арестовал генерального директора «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрия Немиша по делу о взятке Владимиру Репину, который последние три месяца занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления МЧС, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Немиш обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он арестован судом до 17 декабря.

«Нефтегазстроймонтаж» — компания, специализирующаяся на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газо- и нефтепроводов и сопутствующих работах, говорится на ее сайте. Дмитрий Немиш — генеральный директор компании, следует из данных СПАРК. Среди партнеров «Нефтегазстроймонтажа» указаны «Газстройпром», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром переработка».

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О задержании Репина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере источники РБК сообщили накануне, 20 октября. Его дело ведет УФСБ по Омской области. По предварительной информации, задержание Репина не связано с его деятельностью в МЧС, говорил источник РБК.

В пресс-службе Басманного суда подтвердили, что Репин обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходит адвокат Д.Григорьев, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Репин и Григорьев арестованы до 17 декабря.

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Репина назначили начальником контрольно-ревизионного управления МЧС России 7 июля 2022 года. До этого он в течение 10 лет руководил управлением Федеральной налоговой службы по Омской области.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Екатерина Костина
взятка арест Газпром уголовное дело Басманный суд
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