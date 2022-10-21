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«Ведомости» сообщили о планах Uniqlo сократить сеть магазинов в России

«Ведомости»: Uniqlo начал сокращать сеть магазинов в России
Часть менеджеров магазинов Uniqlo попросили собрать товары и подготовить их к вывозу. В марте ретейлер сначала объявил о продолжении работы в России, но позже заявил, что приостановит ее
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Японский ретейлер одежды Uniqlo собирается полностью закрыть ряд магазинов в России, приостановивших работу, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника компании.

По данным издания, ретейлер вызвал менеджеров некоторых магазинов, чтобы собрать товары с витрин и подготовить их к вывозу. Источник не знает точное число магазинов, которое планируется закрыть, но газета отмечает, что в марте в России работали 50 точек, в сентябре — уже 48.

О планах Uniqlo закрыть ряд магазинов в России также рассказали два консультанта, работавших на рынке торговой недвижимости, сообщило издание. По утверждению главы направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, сокращения затронут региональные точки продаж Uniqlo. Она считает, что запасы товаров из них компания, скорее всего, перевезет во флагманские магазины, а также в точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.

В компании не ответили на запрос газеты.

В начале марта на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине и решения многих иностранных компаний приостановить или полностью прекратить работу в России Fast Retailing Co., материнская компания Uniqlo, сначала объявила, что продолжит работу в стране. При этом через несколько дней компания сообщила, что все-таки приостановит деятельность в России из трудностей, «включая оперативные проблемы и обострение конфликтной ситуации».

Bloomberg писал, что компания столкнулась с давлением, а в соцсетях появился хештег с призывом бойкотировать сеть.

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Убытки Uniqlo в случае закрытия всех магазинов в России составят $150–170 млн, в июле писал «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторские компании, по запросу ретейлеров изучавшие возможные потери из-за прекращения работы в стране.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
одежда ретейл закрытие магазинов Бизнес
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