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Forbes нашел нового миллиардера родом из Одессы
Речь идет об уроженце Украины Владе Шмунисе, который переехал в США вместе с семьей в 1970-х годах. Он стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего стартапа RingCentral с американской компанией Avaya
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Уроженец Одессы предприниматель Влад Шмунис стал долларовым миллиардером, благодаря недавней сделке, которая заключила его компания RingCentral, сообщает Forbes. RingCentral базируется в Белмонте, штат Калифорния, и предоставляет компаниям корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями и другим.

3 октября RingCentral объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе. Согласно условиям сделки RingCentral выплатит Avaya $500 млн долларов, в том числе аванс в размере $375 млн, а также инвестиции в привилегированные акции на $125 млн. Сделка предоставит RingCentral доступ к 100 млн пользователей Avaya (по сравнению с 2 млн RingCentral) и поможет погасить значительный долг.

После объявления о сделке акции RingCentral выросли в цене на 28% и продолжают расти. Рыночная капитализация компании уже превышает $14 млрд, пишет издание.

По оценкам Forbes, состояние Шмуниса, занимающего пост генерального директора RingCentral сейчас оценивается в $1,3 млрд. Состояние его партнера Влада Вендрова, выпускника университета в Петербурге, журнал оценил в $600 млн. RingCentral отказался от комментариев.

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Шмунис и его семья иммигрировали в США в 1970-х годах. После окончания Университет штата Калифорния в Сан-Франциско со степенью магистра в области компьютерных наук, он устроился инженером на работу в один из стартапов Силиконовой долины. Перед тем как запустить RingCentral Шмунис в 1992 году основал Ring Zero Systems, компанию по разработке программного обеспечения для корпоративных коммуникаций. Стартап предлагал производителям компьютеров приложение под систему Windows, которое выполняло функцию коммутатора: принимало и доставляло звонки и голосовую почту. Ring Zero в итоге была приобретена компанией Motorola в 1998 году за неизвестную сумму. В 1999 году Шмунис запустил RingCentral вместе с Вендровым, который ранее был инженером в RingZero и Motorola.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Forbes, миллиардеры
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