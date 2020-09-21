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Эксперты объяснили снижение конфликтов в бизнесе влиянием COVID

Обычно во втором квартале конфликтность в бизнес-среде растет по сравнению с началом года примерно на 20%, однако в 2020 году, напротив, было зафиксировано снижение показателя
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Уровень конфликтности в бизнес-среде России во втором квартале 2020 года заметно снизился: по сравнению с первым кварталом снижение составило 13%, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — 25%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в подготовленном инвесткомпанией А1 совместно с Московской школой управления «Сколково» индексе А1 (есть у РБК).

Рассчитываемый экспертами показатель отражает наличие в бизнес-среде корпоративных конфликтов, их частоту и интенсивность, а также уровень их известности за пределами бизнес-сообщества. Во втором квартале 2020 года значение индекса, рассчитываемое на основании данных о числе поданных в суды исков, количестве публикаций о корпоративных конфликтах в СМИ и числе работающих на рынке компаний, сократилось до 1,46 балла, тогда как в первом квартале составляло 1,68, а в конце 2019 года достигало пикового уровня — 1,93 балла.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Авторы отчета отмечают, что обычно во втором квартале конфликтность в бизнес-среде растет по сравнению с началом года примерно на 20%, однако в 2020 году, напротив, было зафиксировано снижение показателя.

«Очевидно, что в значительной мере это связано с эффектом пандемии — снижением деловой активности и закрытием судов, а также смещением фокуса общественного внимания с деловой повестки на социальную», — говорится в документе.

При этом наиболее заметно уровень конфликтности снизился по сравнению с предыдущим кварталом в следующих регионах России:

  • Псковская область — на 86,3% (с 1,72 до 0,24);
  • Марий Эл — на 78,5% (с 0,36 до 0,08);
  • Бурятия — на 77,6% (с 2,19 до 0,49);
  • Орловская область — на 76,5% (с 1,17 до 0,28);
  • Мордовия — на 68,7% (с 0,94 до 0,29).
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Наиболее заметный рост конфликтности отмечен:

  • в Волгоградской области — на 265,7% (с 0,8 до 2,91);
  • в Брянской области — на 232% (с 0,21 до 0,7);
  • в Калмыкии — на 87,8% (с 2,19 до 4,11);
  • в Нижегородской области — на 63,7% (с 0,7 до 1,14);
  • в Крыму — на 61% (с 1,59 до 2,56).

В Москве уровень конфликтности снизился на 11,3%, однако остался заметно выше среднего по России — 2,37.

В связи с постепенным снятием в третьем квартале 2020 года ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, эксперты ожидают роста показателя конфликтности.

«Уже налицо перспектива череды банкротств российских предприятий и бизнесменов. Может возникнуть много желающих воспользоваться сложностями игроков в наиболее пострадавших отраслях экономики, таких как девелопмент, строительство, офисная недвижимость, транспорт, туристический и ресторанный бизнес — что может спровоцировать резкий рост уровня корпоративных конфликтов», — предупреждают авторы отчета.

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К концу 2020 года эксперты ожидают выхода показателя на новый максимум. При этом они отмечают, что руководители российских компаний в среднем весьма пессимистично оценивают эффективность работы судов при разрешении корпоративных споров (2,69 балла по шкале от 1 («совершенно неэффективен») до 5 («абсолютно эффективен») и уровень защищенности прав собственности (2,71, где 1 — «практически не защищены», а 5 — «абсолютно защищены»). При этом уровень угрозы рейдерских захватов в среднем по России оценивается в 3,31 балла (1 — «крайне низок», 5 — «очень высок»).

Автор
Евгений Калюков
«Сколково» А1 конфликты
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