Эксперты объяснили снижение конфликтов в бизнесе влиянием COVID

Обычно во втором квартале конфликтность в бизнес-среде растет по сравнению с началом года примерно на 20%, однако в 2020 году, напротив, было зафиксировано снижение показателя

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Уровень конфликтности в бизнес-среде России во втором квартале 2020 года заметно снизился: по сравнению с первым кварталом снижение составило 13%, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — 25%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в подготовленном инвесткомпанией А1 совместно с Московской школой управления «Сколково» индексе А1 (есть у РБК).

Рассчитываемый экспертами показатель отражает наличие в бизнес-среде корпоративных конфликтов, их частоту и интенсивность, а также уровень их известности за пределами бизнес-сообщества. Во втором квартале 2020 года значение индекса, рассчитываемое на основании данных о числе поданных в суды исков, количестве публикаций о корпоративных конфликтах в СМИ и числе работающих на рынке компаний, сократилось до 1,46 балла, тогда как в первом квартале составляло 1,68, а в конце 2019 года достигало пикового уровня — 1,93 балла.

Авторы отчета отмечают, что обычно во втором квартале конфликтность в бизнес-среде растет по сравнению с началом года примерно на 20%, однако в 2020 году, напротив, было зафиксировано снижение показателя.

«Очевидно, что в значительной мере это связано с эффектом пандемии — снижением деловой активности и закрытием судов, а также смещением фокуса общественного внимания с деловой повестки на социальную», — говорится в документе.