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FT узнала об участии внука Назарбаева в попытке купить Paramount

Газета FT сообщила об участии внука Назарбаева в попытке купить студию Paramount
По данным The Financial Times, сын Дариги Назарбаевой, Нурали Алиев, оказался одним из инвесторов, поддержавших попытку перебить уже согласованную сделку Paramount. Новый покупатель увеличил предложение до $5,5 млрд
Paramount Global PARA Купить
Фото: Goran Vrhovac / Shutterstock
Фото: Goran Vrhovac / Shutterstock

В число инвесторов, готовых профинансировать предложенную американским бизнесменом Эдгаром Бронфманом сделку по покупке медиагруппы Paramount Global, входит и Нурали Алиев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сын его дочери Дариги Назарбаевой. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники издание The Financial Times (FT).

По данным издания, Алиев поддержал Бронфмана вместе с кинопродюсером Стивеном Полом, криптопредпринимателем Броком Пирсом, инвестгруппой BC Partners Credit и принадлежащей инвестиционному фонду Абу-Даби компанией Fortress. Пользуясь такой поддержкой, Бронфман сперва предложил за контроль над Paramount Global $4,3 млрд, а затем, как сообщает FT, увеличил сумму до $5,5 млрд.

Новое предложение FT называет последней попыткой убедить руководство Paramount отказаться от ранее согласованной сделки с компанией Дэвида Эллисона Skydance Media. В начале июля было объявлено, что Skydance Media и Paramount Global сольются в единую компанию. По условиям сделки, Skydance должна приобрести за $2,4 млрд компанию National Amusements, контролирующую 80% голосующих акций Paramount Global, а затем инвестировать в Paramount $1,5 млрд и еще $4,5 млрд, которые могут быть потрачены на выкуп у ее акционеров неголосующих бумаг (по $15 за штуку).

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Фото:Mario Tama / Getty Images

По условиям сделки с Skydance, Paramount получила возможность в течение 45 дней рассматривать предложения от других покупателей. Указанный в соглашении срок истекает вечером 21 августа, и теперь созданный в Paramount специальный комитет должен решить, стоит ли предложение Бронфмана того, чтобы откладывать или даже отменять уже согласованную сделку.

Чтобы сделать свое предложение таким, от которого было бы невозможно отказаться, Бронфман выразил готовность не только инвестировать в Paramount те же $1,5 млрд, что уже обещаны Skydance, но и выплатить дополнительные $400 млн, чтобы студия могла погасить неустойку Skydance.

Представители Бронфмана, Skydance, Fortress и BC Partners Credit отказали FT в комментариях, связаться с Алиевым и остальными инвесторами газета не смогла.

На премаркете стоимость акций Paramount выросла 21 августа на 0,37%, поднявшись до $10,98 за штуку. Накануне торги бумагами компании закрылись снижением на 1,17%, до $10,94.

Paramount представляет собой медиаконгломерат, который был образован путем повторного слияния CBS Corporation и Viacom в декабре 2019 года, которые, в свою очередь, были созданы в результате разделения первоначального Viacom в 2005 году. Основные активы компании включают Paramount Pictures, кино и телевизионные студии, CBS Entertainment Group (включая бренд CBS), домашние сети (которые состоят из базирующихся в США базовых и премиальных сетей кабельного телевидения, включая MTV). Студия с момента своего основания в 1912 году сняла множество известных фильмов, включая «Крестный отец» и «Звездный путь». Студия — одна из двух старейших в США — она открылась 8 мая 1912 года, всего на девять дней позднее самой первой — Universal Pictures (30 апреля 1912 года).

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Нурсултан Назарбаев Дарига Назарбаева Нурали Алиев Paramount CBS Голливуд
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