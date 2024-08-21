Moody’s раскрыло число компаний с российским участием в EC

Большинство компаний, которые более чем на 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам, находятся в Чехии, Болгарии, Германии, Латвии и Италии

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В странах Евросоюза по состоянию на июль 2024 года работали 46 тыс. компаний, которые более чем на 40% прямо или косвенно принадлежат российским юридическим или физическим лицам, в том числе с двойным гражданством, сообщает Moody’s.

Большинство из них зарегистрированы в Чехии (12,4 тыс.), Болгарии (9,5 тыс.), Германии (4,2 тыс.), Латвии (3,3 тыс.) и Италии (2,5 тыс.).

Рейтинговое агентство отмечает, что банки и финансовые учреждения в этих странах должны уделять «особое внимание» своим операциям с участием подобных компаний и отчитываться о них.

Moody's отмечает, что, согласно решению Еврокомиссии, с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны соблюдать новые требования к отчетности по финансовым операциям россиян. Они должны сообщать компетентным органам о переводах на сумму более €100 тыс. из ЕС в третьи страны, если их совершают компании с долей российского участия более 40%. Требование введено в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России из-за военных действий на Украине. Страны — члены ЕС изучат информацию «для выявления потенциального нарушения или обхода санкций».

Российские власти считают санкции незаконными и требуют их отмены.

В июле рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. Ранее считалось, что подсанкционное лицо контролирует компанию, если владеет более чем 50% капитала. Теперь ему достаточно владеть 50% капитала компании. Эта норма аналогична принципу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Эксперты считают, что уточнения направлены против организаций, чьи владельцы сознательно выводили их из-под ограничений.