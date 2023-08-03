Логистические компании пожаловались на дефицит дальнобойщиков

В отрасли не хватает около 60 тыс. дальнобойщиков, причем за пять лет дефицит в кадрах вырос на 6%, пишет «Ведомости». Это объясняется сокращением автошкол, снижением престижа профессии и тяжелыми условиями работы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России наблюдается «катастрофическая нехватка» водителей-дальнобойщиков. Об этом заявил замглавы транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов в разговоре с «Ведомостями».

По оценкам компании, в отрасли не хватает около 60 тыс. дальнобойщиков, а в самой ПЭК дефицит составляет около 5% от штатной численности водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е).

Филатов объяснил, что после распада СССР сократилось число автомобильных школ, которые готовят водителей грузовиков, более того, снизился престиж профессии. Теперь молодые кадры реже садятся за руль грузовика, в том числе из-за условий труда, так как они вынуждены большую часть месяца проводить в рейсе вдали от дома.

В других логистических компаниях также подтвердили нехватку кадров. Результаты опроса крупнейших компаний отрасли показали, что за пять лет дефицит дальнобойщиков вырос с 15 до 21%.

В конце июля Госдума во втором чтении утвердила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым размер суточных выплат для дальнобойщиков ограничат 700 руб. при поездках по России и 2,5 тыс.— за рубежом. С них не будут уплачиваться налоги и страховые взносы.

Сейчас транспортные компании выплачивают суточные и компенсации за разъездную работу преимущественно водителям грузовиков. Перевозчики возмещают водителям все расходы в рейсе на выполнение служебных обязанностей, включая ремонт автомобиля, оплату стоянок, проезд по платным дорогам, сотовую связь, питание, проживание.

В Минтрансе предупредили, что предельный размер суточных — 700 руб. — является недостаточным для покрытия возникающих расходов водителей-дальнобойщиков. В министерстве предлагают повысить сумму до 1,2 тыс. руб.

Представители транспортной отрасли поддержали установку четкого размера суточных выплат, но указали, что предложенный лимит игнорирует факт и размер инфляции. Председатель «Деловой России» Алексей Репик отметил, что обоснованный размер суточных в среднем по отрасли автомобильных грузоперевозок в этом году составляет 3,5 тыс. руб.

В середине июня КамАЗ начал тестировать беспилотные грузовики на федеральной автотрассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Машины будут перевозить грузы, в кабине будет присутствовать водитель, контролирующий движение.