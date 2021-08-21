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Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшор

Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону. Об этом заявил в интервью РБК полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», — уточнил он.

Полное интервью с Трутневым выйдет на телеканале РБК в понедельник, 23 августа

Материал дополняется

Автор
Анна Громова Анна Громова
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