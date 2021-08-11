Мишустин поставил дедлайн по предложениям о налоговом режиме на Курилах

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовит беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах, о которых будет объявлено после поездки Мишустина на Дальний Восток.

Во время визита на Дальний Восток Мишустин объявил о планах создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Мишустин говорил, что речь идет о налоге на прибыль, НДС, имущественном налоге, налоге на землю, на транспортные средства. В то же время предлагаемые меры не коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уточнил Мишустин.