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Мишустин поставил дедлайн по предложениям о налоговом режиме на Курилах

Профильным министерствам необходимо подготовить предложения к сентябрю. Речь идет об освобождении от уплаты части налогов, создании свободной таможенной зоны и сниженных ставках по страховым взносам
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курильских островах. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Согласно поручению, согласованные предложения должны включать следующее:

  • освобождение от уплаты таких налогов и сборов, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог на определенный срок;
  • таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
  • пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6% на определенный срок.

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Ответственными за поручение назначены министр финансов Антон Силуанов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Срок его выполнения — 1 сентября.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовит беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах, о которых будет объявлено после поездки Мишустина на Дальний Восток.

Во время визита на Дальний Восток Мишустин объявил о планах создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Мишустин говорил, что речь идет о налоге на прибыль, НДС, имущественном налоге, налоге на землю, на транспортные средства. В то же время предлагаемые меры не коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уточнил Мишустин.

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Автор
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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