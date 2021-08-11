Мишустин поставил дедлайн по предложениям о налоговом режиме на Курилах
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курильских островах. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Согласно поручению, согласованные предложения должны включать следующее:
- освобождение от уплаты таких налогов и сборов, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог на определенный срок;
- таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
- пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6% на определенный срок.
Ответственными за поручение назначены министр финансов Антон Силуанов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Срок его выполнения — 1 сентября.