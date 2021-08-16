Трутнев назвал сроки освоения Курил

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Правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны. Об этом в эфире телеканала ВГТРК «Владивосток» заявил представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Преференциальный режим — по сути российский офшор, территория, на которой остаются только налоги на доходы физических лиц. Такой преференциальный толчок развития островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями», — заявил вице-премьер.

Трутнев отметил, что создание «офшора» поставит точку в Курильском вопросе. «В течение ближайших пяти лет освоим острова, чтобы закончить эти разговоры», — сказал он.

23 июля президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что у правительства есть «беспрецедентные предложения» по участию Японии в бизнесе на Курильских островах, однако их содержания не уточнил.