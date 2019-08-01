Чистый убыток «Аэрофлота» за полугодие вырос почти вдвое

За шесть месяцев 2019 года «Аэрофлот» получил чистый убыток по РСБУ в размере 14,1 млрд руб., говорится в отчетности компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился почти в два раза (7,2 млрд руб).

Как указано в сообщении перевозчика, в первом полугодии наибольшее влияние на расходы оказал рост цен на топливо: траты компании увеличились на 8,6 млрд руб. (плюс 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Выручка за полгода составила 252,8 млрд руб, увеличившись в годовом выражении на 15,4%. В «Аэрофлоте» рост объяснили увеличением производственных показателей и валютными колебаниями. Кроме того, пассажиропоток компании за указанный период вырос на 9,7% — до 17,8 млн пассажиров. Отдельно во втором квартале этого года «Аэрофлот» получил чистую прибыль в размере 2,7 млрд руб. — это на 74,1% больше показателей 2018 года.