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Netflix $440 (+40,23%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,06%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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«Аэрофлот» ограничит пассажирам с золотыми картами доступ в бизнес-залы

«Аэрофлот» с 15 августа закрывает доступ в бизнес-залы ожидания аэропортов Архангельска и Магнитогорска клиентам с золотыми картами. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Находиться в залах смогут пассажиры с билетом бизнес-класса и владельцы платиновых карт. При этом владельцам карт золотого уровня, купившим билеты эконом-класса, будут автоматически начислены 3 тыс. миль. В компании нововведение объяснили экономической целесообразностью.

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По словам источника РБК в авиакомпании, затраты перевозчика на одного пассажира не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг, что подтверждается опросами пассажиров. «Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе», — пояснил он. В Европе стоимость обслуживания одного пассажира в бизнес-зале может достигать €40 (менее 3 тыс. руб.), а в России даже в небольших региональных аэропортах «Аэрофлот» тратит на одного клиента с доступом в бизнес-зал 5–7 тыс. руб.

В результате предоставляемый уровень сервиса далек от ожиданий клиентов, поэтому многие пассажиры не готовы к посещению данных бизнес-залов, предпочитая вместо этого получить дополнительные мили, заключил собеседник РБК.

Теги: «Аэрофлот», VIP-залы, Аэропорт
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