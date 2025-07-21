Глава «Нацпроектстроя» назвал сроки выхода компании на IPO

«Нацпроектстрой» может провести IPO к концу 2026 года, говорит его гендиректор и совладелец Алексей Крапивин. До конца 2025 года дочерняя компания холдинга «Дороги и мосты» выпустит облигации на 3 млрд руб.

Алексей Крапивин (Фото: Олег Барханов / Фонд Росконгресс)

Гендиректор инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой» (НПС) Алексей Крапивин рассчитывает вывести компанию на IPO до конца 2026 года, об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от рыночной обстановки: от итогов оценки бизнеса, ключевой ставки Центробанка, возможных альтернатив размещения средств инвесторов.

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Крапивин отметил, что сегодня бизнес «Нацпроектстроя» оценивает одна из компаний бывшей «большой четверки», называть предварительную оценку он считает преждевременным.

«Мы хотим сделать компанию публичной и считаем, что это правильно для нашего бизнеса. Надеемся, что в будущем среди наших акционеров окажется много наших же сотрудников, которых у нас, к слову, больше 100 тысяч. К тому же появляется независимая оценка. Как только у компании есть публичный статус и независимая оценка, она с финансовой точки зрения более прозрачна и для банков, и для других контрагентов. А дальше, если говорить про любого стратега, который может заинтересоваться вхождением в капитал, публичный статус и оценка — это довольно понятная конструкция», — объяснил топ-менеджер.

О возможности первичного размещения акций холдинга на бирже РБК осенью 2024 года говорил его бенефициар Аркадий Ротенберг. Он отмечал, что все активы группы консолидируются и переводятся на одну акцию.

НПС объединяет свыше 1000 инфраструктурных проектов в России и зарубежных странах, в том числе в строительстве мостов, автомагистралей, железных дорог, аэродромов, портов, энергетики и социальной инфраструктуры. Крупнейшие проекты компании — расширение БАМа и строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (ВСМ).

Проекты в портфеле НПС В 2023–2024 годах при участии компаний «Нацпроектстроя» были введены участки МСД, трассы М-12 «Восток» с мостом через Волгу в Татарстане, Северный обход Твери, обход Тольятти. Холдинг строит новый терминал в порту Лавна, в конце августа приступил к реконструкции сахалинского порта Корсаков. Стартовало строительство Артемовской ТЭЦ и Южно-Якутской ТЭС. В числе социальных объектов — новый корпус Тюменского госуниверситета и введенный в августе в эксплуатацию Центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске. В числе перспективных проектов в «Нацпроектстрое» называют высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Работу над проектом ВСЖМ-1 вел один из институтов группы. Строительные компании холдинга уже сегодня работают на тех объектах Московского транспортного узла, которые в перспективе войдут в состав ВСЖМ-1.

Как НПС протестирует долговой рынок

До конца 2025 года дочерняя структура НПС «Дороги и мосты» планирует разместить на рынке облигации на 3 млрд руб., добавил Крапивин. Компания готовится к первому рыночному облигационному размещению. В первом квартале НПС разместил на цифровой платформе Сбера цифровой финансовый актив НПС Купон на 2 млрд руб. Для неквалифицированных инвесторов его доходность составляет 24,25% годовых.