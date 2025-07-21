 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

Глава «Нацпроектстроя» назвал сроки выхода компании на IPO

«Нацпроектстрой» может провести IPO к концу 2026 года, говорит его гендиректор и совладелец Алексей Крапивин. До конца 2025 года дочерняя компания холдинга «Дороги и мосты» выпустит облигации на 3 млрд руб.
Алексей Крапивин
Алексей Крапивин (Фото: Олег Барханов / Фонд Росконгресс)

Гендиректор инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой» (НПС) Алексей Крапивин рассчитывает вывести компанию на IPO до конца 2026 года, об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от рыночной обстановки: от итогов оценки бизнеса, ключевой ставки Центробанка, возможных альтернатив размещения средств инвесторов.

Полный текст интервью Алексея Крапивина читайте в подписке РБК.

Крапивин отметил, что сегодня бизнес «Нацпроектстроя» оценивает одна из компаний бывшей «большой четверки», называть предварительную оценку он считает преждевременным.

«Мы хотим сделать компанию публичной и считаем, что это правильно для нашего бизнеса. Надеемся, что в будущем среди наших акционеров окажется много наших же сотрудников, которых у нас, к слову, больше 100 тысяч. К тому же появляется независимая оценка. Как только у компании есть публичный статус и независимая оценка, она с финансовой точки зрения более прозрачна и для банков, и для других контрагентов. А дальше, если говорить про любого стратега, который может заинтересоваться вхождением в капитал, публичный статус и оценка — это довольно понятная конструкция», — объяснил топ-менеджер.

О возможности первичного размещения акций холдинга на бирже РБК осенью 2024 года говорил его бенефициар Аркадий Ротенберг. Он отмечал, что все активы группы консолидируются и переводятся на одну акцию.

НПС объединяет свыше 1000 инфраструктурных проектов в России и зарубежных странах, в том числе в строительстве мостов, автомагистралей, железных дорог, аэродромов, портов, энергетики и социальной инфраструктуры. Крупнейшие проекты компании — расширение БАМа и строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (ВСМ).

Проекты в портфеле НПС

В 2023–2024 годах при участии компаний «Нацпроектстроя» были введены участки МСД, трассы М-12 «Восток» с мостом через Волгу в Татарстане, Северный обход Твери, обход Тольятти. Холдинг строит новый терминал в порту Лавна, в конце августа приступил к реконструкции сахалинского порта Корсаков. Стартовало строительство Артемовской ТЭЦ и Южно-Якутской ТЭС. В числе социальных объектов — новый корпус Тюменского госуниверситета и введенный в августе в эксплуатацию Центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске. В числе перспективных проектов в «Нацпроектстрое» называют высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Работу над проектом ВСЖМ-1 вел один из институтов группы. Строительные компании холдинга уже сегодня работают на тех объектах Московского транспортного узла, которые в перспективе войдут в состав ВСЖМ-1.

Как НПС протестирует долговой рынок

До конца 2025 года дочерняя структура НПС «Дороги и мосты» планирует разместить на рынке облигации на 3 млрд руб., добавил Крапивин. Компания готовится к первому рыночному облигационному размещению. В первом квартале НПС разместил на цифровой платформе Сбера цифровой финансовый актив НПС Купон на 2 млрд руб. Для неквалифицированных инвесторов его доходность составляет 24,25% годовых.

Читайте РБК в Telegram

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский, Петр Канаев Петр Канаев
транспортная инфраструктура Аркадий Ротенберг IPO
Материалы по теме
Глава «Нацпроектстроя» заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа
Экономика
Глава «Нацпроектстроя» спрогнозировал «еще больше» банкротств в стройке
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Глава «Северстали» назвал ключевое условие восстановления спроса на сталь Бизнес, 11:30
Названы округа Подмосковья с наибольшим ростом цен на вторичное жилье Недвижимость, 11:27
В ДТП с автобусом в Якутии погибли 13 вахтовиков. Видео Общество, 11:27
КАМАЗ поставит технику для стройки ВСМ почти на ₽4 млрд Бизнес, 11:26
Впервые команда клубного ЧМ отказалась играть в турнире из-за усталости Спорт, 11:15
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Отдыхающих в Турции предупредили о риске заражения опасными бактериями Общество, 11:04
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава «Нацпроектстроя» назвал сроки выхода компании на IPO Бизнес, 11:01
Как не переплачивать за лизинг РБК Компании, 11:00
«Страна» сообщила об обысках в НАБУ из-за подозрений в связях с Россией Политика, 11:00
Почему P&G и AstroZeneca нанимают иностранных топ-менеджеров — MIT SloanПодписка на РБК, 10:57
РЖД сообщили о задержке в Ростовской области 50 поездов из-за ЧП с БПЛА Общество, 10:48
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы Город, 10:42
ФНС начнет оценивать компании и ИП с 1 января. Угрожает ли это бизнесуПодписка на РБК, 10:42