Госдума освободила туроператоров от НДС для поездок по России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 20 июл, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 20 июл, 18:36
На юго-западе Польши упал американский беспилотник Политика, 16:30
МИД разъяснил позицию России по судам в Черном море Политика, 16:29
Власти Запорожья решили наказывать операторов за завышение цен на бензин Экономика, 16:20
Гадание, джаз и техно: фестивали второй половины лета Стиль, 16:20
Камеры начнут наказывать водителей за шум. Как будут штрафовать Авто, 16:16
Самолет «Азимута» вернулся в аэропорт Минвод по техническим причинам Общество, 16:15
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области Политика, 16:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бывшего зама Гладкова задержали по подозрению в крупной взятке Политика, 16:11
Винер призвала «не обливать грязью» Исинбаеву Спорт, 16:09
Тихоокеанская железная дорога — масштабная стройка страны. Квиз РБК и ЭЛСИ, 16:06
Минюст США усилит команду по борьбе с криптопреступлениями Крипто, 16:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:59
В ФШР связали отказ Непомнящего от сборной России с неустойчивой психикой Спорт, 15:54
В ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки Экономика, 15:52
Бизнес ,  
0 

Госдума освободила туроператоров от НДС для поездок по России

Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении туроператоров от НДС по России
Госдума утвердила закон, освобождающий туроператоров внутреннего и въездного туризма от НДС. Это может снизить стоимость путевок по России на 10–15%. Турбизнес призвал подумать и об отмене НДС для сервисов бронирований
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В пятницу, 21 июля, Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий туроператоров от уплаты НДС с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года, говорится на официальном сайте палаты парламента. Изменения касаются туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, и распространяются на операции, которые проводились с начала июля 2023 года.

Соответствующие поправки в законодательство подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Изменения вносятся в ч. 1 и 2 Налогового кодекса России и отдельные законодательные акты. Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая правительством.

«Это станет эффективной антикризисной мерой и позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству граждан России», — говорится в пояснительной записке. Сформированный туроператором тур, включающий авиаперевозку и отель, облагается НДС по ставке 20%, а входящие в этот тур услуги, если они реализуются по отдельности, попадают под нулевую ставку НДС. Так, пакетные туры оказываются либо дороже, чем приобретение их составляющих частей по отдельности, либо туроператоры должны продавать свои пакетные предложения в убыток, обращают внимание составители законопроекта. Например, авиаперевозка и отель, которые включены в тур, облагаются налогом 20%. При этом ставку НДС для отельеров обнулили на пять лет в 2022 году. В пояснениях сказано, что из-за выборочной отмены НДС для ряда сегментов турбизнеса (авиаперевозки, гостиничные услуги, услуги оздоровления) по нормам действующего законодательства туроператоры платят НДС по итогам каждой сделки, что является существенной финансовой нагрузкой для туристических компаний.

Когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей, объясняет президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков рынка внутреннего туризма сегодня — это микро- и малый бизнес, работающий исключительно на упрощенной системе налогообложения. По его словам, многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок ввиду избыточной налоговой нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса. Новая мера теперь позволит им выйти на внутренний рынок. Отмена НДС приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться, считает Уманский. По его словам, следующим логичным шагом должно стать освобождение от НДС сервисов по бронированию.

По словам вице-президента АТОР и главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, отмена НДС для туроператоров важна, потому что уже сейчас объекты размещения освобождены от НДС и, по сути, продолжается разночтение между игроками рынка. Впрочем, до конечного потребителя эта скидка, полученная за счет обнуления НДС, не доходила, так как туроператоры были вынуждены взимать налог. По оценкам Мурадяна, после отмены НДС для туроператоров стоимость путевки может снизиться на 10–15%, поскольку часть поставщиков так или иначе будут взимать этот НДС, если речь будет идти про агентов, которые работают не по упрощенной системе налогообложения. Впрочем, цена путевок этим летом, скорее всего, не снизится, так как норма еще не заработала, предполагает эксперт.

Отмена НДС может снизить стоимость внутреннего турпродукта на 8–10%, прогнозирует генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Когда отелям отменили НДС, туроператоры, для которых он остался, были вынуждены фактически взять на себя этот «выпавший» налог: соответственно, наши цены оказались выше, чем в отелях, вспоминает Ромашкин. По его словам, из-за этого турист покупал тур с размещением в отеле дороже, но сейчас этот баланс возвращается.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
«1 + 1 = 3»: какие принципы помогли Рэю Далио заработать $19 млрд

По оценкам РСТ, в России работает порядка 4,2 тыс. туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходит под параметры малого и среднего бизнеса и находится на упрощенной системе налогообложения. Отмена НДС затронет не менее 300 крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения.

Освобождение от уплаты НДС сэкономит компаниям 4,2 млрд руб. — эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры, ранее оценивал Минфин.

Ранее Владимир Путин поручал правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС с 1 января 2023 года. От этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.

Авторы
Теги
Анна Захарова
внутренний туризм въездной туризм туризм туроператоры НДС
Материалы по теме
Кабмин освободит туроператоров от НДС при продаже туров по России
Экономика
В России обнулили НДС для гостиниц и экскурсионных фирм
Экономика
Путин поторопил правительство с возвратом НДС туроператорам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter