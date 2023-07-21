Госдума освободила туроператоров от НДС для поездок по России

Госдума утвердила закон, освобождающий туроператоров внутреннего и въездного туризма от НДС. Это может снизить стоимость путевок по России на 10–15%. Турбизнес призвал подумать и об отмене НДС для сервисов бронирований

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В пятницу, 21 июля, Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий туроператоров от уплаты НДС с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года, говорится на официальном сайте палаты парламента. Изменения касаются туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, и распространяются на операции, которые проводились с начала июля 2023 года.

Соответствующие поправки в законодательство подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Изменения вносятся в ч. 1 и 2 Налогового кодекса России и отдельные законодательные акты. Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая правительством.

«Это станет эффективной антикризисной мерой и позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству граждан России», — говорится в пояснительной записке. Сформированный туроператором тур, включающий авиаперевозку и отель, облагается НДС по ставке 20%, а входящие в этот тур услуги, если они реализуются по отдельности, попадают под нулевую ставку НДС. Так, пакетные туры оказываются либо дороже, чем приобретение их составляющих частей по отдельности, либо туроператоры должны продавать свои пакетные предложения в убыток, обращают внимание составители законопроекта. Например, авиаперевозка и отель, которые включены в тур, облагаются налогом 20%. При этом ставку НДС для отельеров обнулили на пять лет в 2022 году. В пояснениях сказано, что из-за выборочной отмены НДС для ряда сегментов турбизнеса (авиаперевозки, гостиничные услуги, услуги оздоровления) по нормам действующего законодательства туроператоры платят НДС по итогам каждой сделки, что является существенной финансовой нагрузкой для туристических компаний.

Когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей, объясняет президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков рынка внутреннего туризма сегодня — это микро- и малый бизнес, работающий исключительно на упрощенной системе налогообложения. По его словам, многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок ввиду избыточной налоговой нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса. Новая мера теперь позволит им выйти на внутренний рынок. Отмена НДС приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться, считает Уманский. По его словам, следующим логичным шагом должно стать освобождение от НДС сервисов по бронированию.

По словам вице-президента АТОР и главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, отмена НДС для туроператоров важна, потому что уже сейчас объекты размещения освобождены от НДС и, по сути, продолжается разночтение между игроками рынка. Впрочем, до конечного потребителя эта скидка, полученная за счет обнуления НДС, не доходила, так как туроператоры были вынуждены взимать налог. По оценкам Мурадяна, после отмены НДС для туроператоров стоимость путевки может снизиться на 10–15%, поскольку часть поставщиков так или иначе будут взимать этот НДС, если речь будет идти про агентов, которые работают не по упрощенной системе налогообложения. Впрочем, цена путевок этим летом, скорее всего, не снизится, так как норма еще не заработала, предполагает эксперт.

Отмена НДС может снизить стоимость внутреннего турпродукта на 8–10%, прогнозирует генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Когда отелям отменили НДС, туроператоры, для которых он остался, были вынуждены фактически взять на себя этот «выпавший» налог: соответственно, наши цены оказались выше, чем в отелях, вспоминает Ромашкин. По его словам, из-за этого турист покупал тур с размещением в отеле дороже, но сейчас этот баланс возвращается.

По оценкам РСТ, в России работает порядка 4,2 тыс. туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходит под параметры малого и среднего бизнеса и находится на упрощенной системе налогообложения. Отмена НДС затронет не менее 300 крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения.

Освобождение от уплаты НДС сэкономит компаниям 4,2 млрд руб. — эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры, ранее оценивал Минфин.

Ранее Владимир Путин поручал правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС с 1 января 2023 года. От этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.