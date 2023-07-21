Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Налог на сверхприбыль предусматривает однократную выплату компаниями 10% суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019-го. Это коснется компаний с прибылью свыше 1 млрд руб.

Фото: РБК

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О налоге на сверхприбыль», направленный на формирование дополнительных доходов федерального бюджета.

Для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., вводится налог на сверхприбыль. Согласно закону, выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022-й над показателями 2018–2019 годов.

Закон вступит в силу 1 января 2024-го, уплачиваться налог будет до 28 января того же года. Если организация оплатит налог до 30 ноября текущего года, то его ставка снизится до 5%.

Исключение составят компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога, компании нефтегазового сектора и добычи угля: они освобождены от уплаты налога на сверхприбыль.

Помимо этого правительство уточнило, что из состава плательщиков налога дополнительно исключаются:

застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (кто не платил дивиденды в 2021–2022 годах);

кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;

компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Средства будут зачисляться в федеральный бюджет, налог будет носить разовый характер.

В феврале вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с бизнесом идею «однократного добровольного взноса». Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб.

В середине июня правительство поддержало законопроект. Дума 28 июня приняла проект в первом чтении, 19 июля — во втором чтении.