Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон «О налоге на сверхприбыль», направленный на формирование дополнительных доходов федерального бюджета.
Для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб., вводится налог на сверхприбыль. Согласно закону, выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022-й над показателями 2018–2019 годов.
Закон вступит в силу 1 января 2024-го, уплачиваться налог будет до 28 января того же года. Если организация оплатит налог до 30 ноября текущего года, то его ставка снизится до 5%.
Исключение составят компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога, компании нефтегазового сектора и добычи угля: они освобождены от уплаты налога на сверхприбыль.
Помимо этого правительство уточнило, что из состава плательщиков налога дополнительно исключаются:
- застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (кто не платил дивиденды в 2021–2022 годах);
- кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;
- компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.
Средства будут зачисляться в федеральный бюджет, налог будет носить разовый характер.
В феврале вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с бизнесом идею «однократного добровольного взноса». Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб.
В середине июня правительство поддержало законопроект. Дума 28 июня приняла проект в первом чтении, 19 июля — во втором чтении.