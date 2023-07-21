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АвтоВАЗ нашел у дилеров завышение цен

АвтоВАЗ применил экономические меры против завысивших цены дилеров
Дилеры завысили рекомендованную АвтоВАЗом цену на Lada Vesta NG. Концерн выявил единичные нарушения и применил против дилеров «меры коммерческого характера». При регулярных нарушениях компания грозила прекратить сотрудничество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Три московских дилера АвтоВАЗа — Техинком», «Автогермес» и «Торгмаш» — действительно завышали цены на автомобили Lada, выяснили в АвтоВАЗе в результате проверки.

«С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», — сообщил представитель компании «РИА Новости».

В компании не уточнили, о каких мерах идет речь, но отметили, что могут применяться не только штрафы. Кроме того, представители концерна продолжают проверки, в том числе тайные.

АвтоВАЗ инициировал проверки после публикации Autonews. Продажи Lada Vesta NG начались в пятницу, 9 июня. Производитель установил рекомендованную стоимость в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн руб.

Журналисты выяснили, что у нескольких дилеров цена на автомобиль Lada Vesta NG (New Generation) оказалось значительно выше рекомендованной: в одном из автосалонов минимальная цена на автомобиль, который можно приобрести за наличные, достигла 1,7 млн руб. Продавцы объяснили ситуацию дефицитом автомобилей на рынке. В стоимость дилер включил самостоятельно установленные дополнительные опции — антикоррозийную обработку, противоугонную систему и шумоизоляцию.

Другой дилер за одну из самых простых версий седана Lada Vesta белого цвета с механической коробкой попросил 2,1 млн руб., причем из них 595 тыс. руб. пришлось на дополнительное оборудование, без них цена седана составляла 1,72 млн руб.

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В АвтоВАЗе затем предупредили, что если в ходе проверки будет обнаружены систематические нарушения дилерских соглашений, которые, среди прочего, предусматривают продажу автомобилей в рознице по рекомендуемым ценам, но с такими партнерами могут разорвать дилерское соглашение или значительно сократить квоту на поставку новых машин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
АвтоВАЗ дилеры завышение цен Lada Vesta Lada
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