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АвтоВАЗ откажется от завышающих цены дилеров

АвтоВАЗ расторгнет дилерские соглашения после публикаций о завышениях цен на Lada
АвтоВАЗ рекомендовал продавать новую версию Lada Vesta за от 1,24 до 1,7 млн руб., но некоторые дилеры установили более высокие ценники — до 2,1 млн руб., выяснил «Автоньюс». Производитель начал проверку
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

АвтоВАЗ приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta NG в три дилерские центра в Москве — «Торгмаш», «Техинком» и «АвтоГЕРМЕС» из-за подозрений в необоснованном повышении цен на Lada Vesta. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.

«Если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения», — предупредили в АвтоВАЗе.

Представитель концерна подтвердил РБК, что проверка начата после публикации в «Автоньюс». Продажи Lada Vesta NG начались в пятницу, 9 июня. Производитель установил рекомендованную стоимость в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн руб. Однако у несколько дилеров цена на автомобиль оказалось значительно выше рекомендованной.

Так, в одном из автосалонов минимальная цена на автомобиль, который можно приобрести за наличные, составила 1,7 млн руб. Там объяснили ситуацию дефицитом машин на рынке. В цену дилер включил самостоятельно установленное дополнительные опции — антикороззийную обработку, противоугонную систему и шумоизоляцию. Другой дилер за одну из самых простых версией седана Lada Vesta белого цвета с механической коробкой попросили 2,1 млн руб., причем из них 595 тыс. руб. пришлось на дополнительное оборудование, без них цена седана составляла 1,72 млн руб.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
АвтоВАЗ Lada Lada Vesta
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