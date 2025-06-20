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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин назвал, каким целям России посвящен ПМЭФ-2025

Путин: Россия стремится к развитию сбалансированного многополярного мира
Сюжет
ПМЭФ-2025

Путин назвал, каким целям России посвящен ПМЭФ-2025
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Россия стремится к развитию сбалансированного многополярного мира, где общие решения могли бы идти на пользу всем, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.

«И прежде всего мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным. Чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство», — сказал он.

Именно этой цели посвящен ПМЭФ-2025, подчеркнул президент.

Путин начал выступление на ПМЭФ-2025
Политика
Владимир Путин на пленарном&nbsp;заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года

Петербургский международный экономический форум проходит в 2025 году с 18 по 21 июня. Тема ПМЭФ в этом году — «Общие ценности — основа роста
в многополярном мире». Свое участие в форуме подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они будут участвовать в ПМЭФ-2025 в «живом и виртуальном форматах».

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Владимир Путин
политик, президент России
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