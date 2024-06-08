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ПМЭФ-2024 ,  
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Организаторы ПМЭФ раскрыли общую сумму заключенных контрактов

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ПМЭФ-2024
В ПМЭФ поучаствовали 21,3 тыс. человек, общая сумма заключенных контрактов превысила ₽6,4 трлн — это сумма без учета секретных соглашений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 982 соглашений, их общая сумма — 6,43 трлн руб., сообщил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков. Трансляция ведется на сайте форума.

«Это только то, что не является коммерческой тайной. Мы озвучили цифры, которые не являются коммерческой тайной», — уточнил он.

Всего участие приняла 21,3 тыс. человек из 139 стран и территорий, включая Россию, а также 3550 российских и иностранных компаний из более чем 90 государств и территорий.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Кобякова затем спросили, кто пригласил модератором пленарной сессии с участием президента Владимира Путина политолога Сергея Караганова. Тот ответил, что президент.

«[Караганов] говорил, как отбиться от гиен. Это было правильно. Я вот, честно говоря, сам в деревне вырос, знаю, что такое, когда едешь по лесу и там волчьи глаза. И вот думаешь — где ж та палка или ружье», — добавил советник президента.

Политолог в прошлом году выразил надежду, что России не понадобится применять ядерное оружие; но предположил, что если «противники не одумаются», то военно-политическому руководству России придется принять «тяжелое решение». Другие члены президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) назвали предложения о возможном применении Россией ядерного оружия неприемлемыми.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Антон Кобяков ПМЭФ соглашения контракты
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