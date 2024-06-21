«Аэрофлот» анонсировал повышение зарплат пилотов на 30% с конца октября

В 2021 году Полубояринов, который занимал пост главы компании, говорил, что авиаперевозчик может вернуть зарплаты пилотов на «доковидный» уровень

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Зарплата летчиков в «Аэрофлоте» вырастет в среднем на 30%, заявил генеральный директор компании Сергей Александровский на рабочей встрече с пилотами.

«Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года», — рассказал он.

Расчетная зарплата за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах для командиров воздушных судов составит 624 тыс. руб., для второго пилота — 407 тыс. руб. Для узкофюзеляжной авиации при таком налете зарплата составит 543 тыс. руб. для командиров и 283 тыс. руб. — для второго пилота.

При налете 85 часов в месяц зарплата для командиров составит 820 тыс. и 707 тыс. руб. на широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолетах. Для вторых пилотов зарплата достигнет 530 тыс. и 357 тыс. руб. соответственно.

«Аэрофлот» также работает над повышением зарплаты бортпроводников. В августе 2021 года на тот момент гендиректор компании Михаил Полубояринов заявлял, что почасовая ставка бортпроводника вместе с увеличением налета вырастет до 100–150 тыс. руб. в месяц в зависимости от фактического налета.

Через месяц он говорил, что «Аэрофлот» может вернуть зарплаты пилотов на «доковидный» уровень, если летом 2022 года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные достигнут хотя бы 70% к уровню 2019 года.

Источник РБК рассказывал, что на фоне кризиса на российском авиарынке «Аэрофлот» решил с июня 2022 года снизить зарплаты топ-менеджмента на 30–40% до конца 2022 года. Это произошло на фоне ввода западных санкций: к примеру, Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией.