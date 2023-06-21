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Главный архитектор Москвы назвал одну из ключевых угроз для мегаполиса

Главный архитектор Москвы рассказал об угрозах для мегаполиса и архитектуре будущего
Строительство в мире идет по пути «одноразового» формата, но в Москве нет задачи застроить город мусорной архитектурой, считает Сергей Кузнецов. Одной из главных угроз для современных мегаполисов он считает расползание
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мировая архитектура с точки зрения строительства идет по пути одноразового и временного форматов, а одна из главных угроз, с которыми сталкиваются современные мегаполисы — расползание, предупредил в интервью РБК главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Полная версия интервью выйдет на сайте РБК в 7:00.

В 2022 году планы градостроительного развития Москвы, несмотря на западные санкции после начала специальной военной операции на Украине, не претерпели значительной корректировки. Пересмотр планов идет в рамках «обычной жизни большого города», а внимание столичные власти направляют на создание удобного городского пространства, а не «разовые проекты», утверждает Кузнецов.

«Всегда велик соблазн сказать: «Вы знаете, ситуация изменилась, произошел форс-мажор, стало тяжело, давайте будем делать попроще и похуже, — объясняет главный архитектор Москвы. — На это есть жесткая позиция мэра Сергея Собянина. У нас нет задачи застроить всю Москву нашим поколением. У нас нет задачи строить мусорную архитектуру. Мы будем создавать только качественные объекты. Если вы можете делать хорошо, добро пожаловать, если не можете, значит не делаем. Это наша актуальная стратегия».

Тема замены одних строений в столице на другие постоянно набирает обороты, многое будет трансформироваться, сноситься и перестраиваться, предупреждает Кузнецов. «Москва — большой город со всеми вытекающими. Традиционно есть сложная транспортная ситуация, потому что все еще много людей ездят на работу из периферии в центр, а по вечерам возвращаются обратно. Одна из главных угроз для мегаполисов — это так называемое расползание. От этой проблемы страдают, например, американские города».

Но с точки зрения стратегии для города лучше, когда человек добирается на работу в Москву не из области, а из какой-то срединной части города. Эта стратегия заложена, например, в программу реновации жилого фонда: «Если население сконцентрируется в районах, где уже есть инженерные сети, метрополитен, социальная инфраструктура, а эти районы находятся традиционно все-таки ближе к центру, чем условные Коммунарка, Некрасовка или Зеленоград, то город станет более сбалансированным, а нагрузка на транспорт уменьшится», — отмечает главный архитектор Москвы.

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Предметом для гордости он называет отсутствие в Москве «очевидных фавел, трущоб и мусорного формата жилья», которые часто являются язвой многих мировых мегаполисов. Кроме того, главный архитектор столицы сам «с большой энергией и воодушевлением» занимается проектом беговых маршрутов. «Я хотел бы, чтобы город был более приспособлен к всесезонным занятиям спортом, — объясняет Кузнецов. — Даже то, что уже сделало в этом направлении, вызвало рост сообщества с единиц до 500 тыс. активно вовлеченных в спорт человек. Гиподинамия — главный драйвер низкого качества жизни и близкой могилы горожанина. Поэтому борьба с ней — это наша задача номер один».

Архитектурой будущего Кузнецов называет самые удачные объекты архитектуры настоящего. «Колокольня Ивана Великого для современников и была архитектурой будущего. Все, что сделано максимально интересно, ярко, необычно и классно, то, что потомкам захотелось сохранить, и есть архитектура будущего», — считает главный архитектор Москвы.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Строительство архитектура реновация жилья Москва Сергей Кузнецов
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