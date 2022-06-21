ГПБ профинансирует стройку железной дороги от «Эльги» до Тихого океана

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Газпромбанк выступает финансовым партнером проекта компании «А-Проперти» по строительству частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до побережья Охотского моря, а также порта «Эльга» в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе банка.

По оценке Газпромбанка, проект позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля из Якутии в Хабаровский край и разгрузить Байкало-Амурскую (БАМ) и Транссибирскую магистрали за счет перенаправления объемов Эльгинского месторождения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Целевая мощность проекта составляет 30 млн тонн угля в год, отмечают в Газпромбанке.

Банк уже предоставил компании бридж-кредит в размере 40 млрд руб. сроком до полугода: эти средства пойдут на разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и другие цели, связанные с реализацией проекта, говорится в пресс-релизе. Стороны оценивают совокупные затраты в 136,5 млрд руб. Предполагается, что железная дорога стартует в 2025 году.

Эльгинское месторождение — крупнейшее месторождение коксующегося угля в России — расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км к северу от БАМа. Запасы месторождения — 2,2 млрд т. угля. «А-Проперти» в 2020 году консолидировала 100% Эльги, выкупив сначала 51% у «Мечела» Игоря Зюзина за 89 млрд руб. (эти деньги пошли на погашение долгов «Мечела»), а затем еще 49% у Газпромбанка — за 45 млрд руб. В начале марта 2021 года госкорпорация «Ростех» договорилась о покупке 5% Эльгинского угольного комплекса у «А-Проперти». Сумма сделки не раскрывалась.

«Эльгауголь» сообщила о планах по строительству частной железной дороги от Эльгинского месторождения до Охотского моря «Эльга — Чумикан» и порта для экспорта угля в июле прошлого года. Тогда компания говорила, что строительство дороги и порта займет «примерно пять лет» и проект будет реализован исключительно за счет операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств.

Однако, как позднее писал «Коммерсант», «Эльгауголь» готова реализовать проект, только при условии гарантий приоритетного вывоза 30 млн тонн угля «А-Проперти» по БАМу в течение пяти лет строительства, поскольку компания намерена финансировать стройку за счет денежного потока от экспорта угля. Власти не могли дать таких гарантий — в конце августа издание сообщило, что профильные министерства предварительно согласились компании право на первоочередный провоз 20 млн тонн угля вместо 30. В сентябре «Коммерсант» рассказал, что власти не поддержали предложенный «Эльгауглем» вариант строительства железной дороги.

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В феврале этого года коммерческий директор «УК «Эльга Уголь» Александр Стулишенко говорил, что компания оценивает стоимость строительства частной железнодорожной линии пропускной способностью 30 млн тонн в год в 100 млрд руб.

В начале апреля «Интерфакс» со ссылкой на хабаровского губернатора Михаила Дегтярева сообщал, что «Эльгауголь» начала строить железнодорожную ветку в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе Охотского моря. По его словам, уже построено 20 км дороги, также в этом году «Эльгауголь» приступит к строительству собственного порта мощностью 30 млн тонн в год.

