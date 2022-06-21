Михельсон заявил об отсутствии проблем с запчастями для самолетов НОВАТЭК
У самолетов Airbus, которые перевозят сотрудников НОВАТЭКа, проблем с запчастями «пока нет». Об этом заявил совладелец и председатель правления газовой компании Леонид Михельсон, отвечая на вопрос РБК.
«Мы их новые купили», — пояснил он.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов, выступая на ПМЭФ-2022, сказал, что часть парка иностранных самолетов может быть разобрана на запчасти. Проблемы возникли из-за международных санкций, запретивших поставку в Россию комплектующих для импортных самолетов. Такая мера введена западными странами в качестве ответа на начало военной спецоперации на Украине.
По словам Михельсона, НОВАТЭК приобрел два самолета Airbus A321neo (для перевозки 236 пассажиров каждый) и передал их в эксплуатацию авиакомпании бизнес-авиации «Северо-Запад», которая не принадлежит газовой компании. «Как раз пандемия была, и купили в два раза дешевле», — сказал бизнесмен, не уточняя сумму. Рыночная цена двух A321neo составляет не менее $110 млн, говорит профессор авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautical University Виталий Гужва.
По данным ЕГРЮЛ, 99% «Северо-Запада» принадлежит ЗАО «Истюнион» (занимается организацией чартерных рейсов, предоставлением консалтинговых услуг по приобретению самолетов и др.), 1% — гендиректору «Истюниона» Алексею Петрову. «В настоящий момент под управлением компании находятся воздушные суда наиболее известных мировых авиационных производителей: Gulfstream, Bombardier, Dassault, Leonardo Helicopters, Airbus», — указано на ее сайте. Базовые аэропорты компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
Авиакомпания «Северо-Запад» приступила к перевозке пассажиров на этих самолетах в сентябре 2021 года. Первый рейс был выполнен в Тобольск. Здесь работает завод «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур», крупнейшим акционером и главой совета директоров которой также является Михельсон. Сейчас оба самолета летают чаще всего в аэропорт Сабетта на Ямале, следует из данных сервиса Flightradar24. В поселке Сабетта находится завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», который принадлежит НОВАТЭКу с иностранными партнерами.
Представитель «Северо-Запада» и «Истюниона» отказался от комментариев.