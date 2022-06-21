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Бизнес ,  
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Михельсон заявил об отсутствии проблем с запчастями для самолетов НОВАТЭК

Глава НОВАТЭКа заявил об отсутствии проблем с запчастями для его иностранных самолетов
У иностранных самолетов НОВАТЭКа пока нет проблем с запчастями, заявил его предправления Леонид Михельсон. Ранее в правительстве не исключили разборку части воздушных судов на запчасти из-за западных санкций
НОВАТЭК NVTK ₽987,8 +1% Купить
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

У самолетов Airbus, которые перевозят сотрудников НОВАТЭКа, проблем с запчастями «пока нет». Об этом заявил совладелец и председатель правления газовой компании Леонид Михельсон, отвечая на вопрос РБК.

«Мы их новые купили», — пояснил он.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов, выступая на ПМЭФ-2022, сказал, что часть парка иностранных самолетов может быть разобрана на запчасти. Проблемы возникли из-за международных санкций, запретивших поставку в Россию комплектующих для импортных самолетов. Такая мера введена западными странами в качестве ответа на начало военной спецоперации на Украине.

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Фото: Jon Cherry / Getty Images

По словам Михельсона, НОВАТЭК приобрел два самолета Airbus A321neo (для перевозки 236 пассажиров каждый) и передал их в эксплуатацию авиакомпании бизнес-авиации «Северо-Запад», которая не принадлежит газовой компании. «Как раз пандемия была, и купили в два раза дешевле», — сказал бизнесмен, не уточняя сумму. Рыночная цена двух A321neo составляет не менее $110 млн, говорит профессор авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautical University Виталий Гужва.

По данным ЕГРЮЛ, 99% «Северо-Запада» принадлежит ЗАО «Истюнион» (занимается организацией чартерных рейсов, предоставлением консалтинговых услуг по приобретению самолетов и др.), 1% — гендиректору «Истюниона» Алексею Петрову. «В настоящий момент под управлением компании находятся воздушные суда наиболее известных мировых авиационных производителей: Gulfstream, Bombardier, Dassault, Leonardo Helicopters, Airbus», — указано на ее сайте. Базовые аэропорты компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

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Авиакомпания «Северо-Запад» приступила к перевозке пассажиров на этих самолетах в сентябре 2021 года. Первый рейс был выполнен в Тобольск. Здесь работает завод «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур», крупнейшим акционером и главой совета директоров которой также является Михельсон. Сейчас оба самолета летают чаще всего в аэропорт Сабетта на Ямале, следует из данных сервиса Flightradar24. В поселке Сабетта находится завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», который принадлежит НОВАТЭКу с иностранными партнерами.

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Представитель «Северо-Запада» и «Истюниона» отказался от комментариев.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
НОВАТЭК Михельсон Леонид Михельсон самолеты Airbus запчасти

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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