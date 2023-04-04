Топ-10 миллиардеров в мире по версии Forbes. Фотогалерея

Forbes опубликовал 37-й рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку впервые занял владелец группы LVMH Бернар Арно, которому принадлежит более 70 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora. Годом ранее лидером был основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Из первой пятерки выбыл основатель Microsoft Билл Гейтс. Кто вошел в рейтинг богатейших людей мира — в фотогалерее РБК