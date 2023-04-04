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Бизнес ,  
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Топ-10 миллиардеров в мире по версии Forbes. Фотогалерея

Forbes опубликовал 37-й рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку впервые занял владелец группы LVMH Бернар Арно, которому принадлежит более 70 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora. Годом ранее лидером был основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Из первой пятерки выбыл основатель Microsoft Билл Гейтс. Кто вошел в рейтинг богатейших людей мира — в фотогалерее РБК
Бернар Арно (глава LVMH)
Возраст: 74 года Состояние: $211 млрд Изменение за год: + $53 млрд
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Возраст: 74 года

Состояние: $211 млрд

Изменение за год: + $53 млрд

Илон Маск (основатель SpaceX, соучредитель Tesla)
Возраст: 51 год Состояние: $180 млрд Изменение за год: - $39 млрд
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Возраст: 51 год

Состояние: $180 млрд

Изменение за год: - $39 млрд

Джефф Безос (основатель Amazon)
Возраст: 59 лет Состояние: $114&nbsp;млрд Изменение за год: - $57 млрд
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Возраст: 59 лет

Состояние: $114 млрд

Изменение за год: - $57 млрд

Ларри Эллисон (основатель Oracle)
Возраст: 78 лет Состояние: $107 млрд Изменение за год: +$1&nbsp;млрд
Фото: Phillip Faraone / Getty Images

Возраст: 78 лет

Состояние: $107 млрд

Изменение за год: +$1 млрд

Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway)
Возраст: 92 года Состояние: $106 млрд Изменение за год: -$12 млрд
Фото: Steve Pope / Getty Images

Возраст: 92 года

Состояние: $106 млрд

Изменение за год: -$12 млрд

Билл Гейтс (основатель Microsoft)
Возраст: 67 лет Состояние: $104&nbsp;млрд Изменение за год: -$25 млрд
Фото: Justin Tallis / Getty Images

Возраст: 67 лет

Состояние: $104 млрд

Изменение за год: -$25 млрд

Майкл Блумберг (основатель агентства Bloomberg)
Возраст: 81 год Состояние: $94,5 млрд Изменение за год: + $12,5&nbsp;млрд
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Возраст: 81 год

Состояние: $94,5 млрд

Изменение за год: + $12,5 млрд

Карлос Слим Элу (владелец телекоммуникационного холдинга América Móvil) и семья
Возраст: 83&nbsp;года Состояние: $93 млрд Изменение за год: +$11,8 млрд
Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Возраст: 83 года

Состояние: $93 млрд

Изменение за год: +$11,8 млрд

Мукеш Амбани (владелец энергетического холдинга Reliance Industries)
Возраст: 65 лет Состояние: $83,4 млрд Изменение за год: -$7,3 млрд
Фото: Rajat Gupta / EPA / ТАСС

Возраст: 65 лет

Состояние: $83,4 млрд

Изменение за год: -$7,3 млрд

Стив Балмер (бывший гендиректор Microsoft)
Возраст: 67 лет Состояние: $80,7 млрд Изменение за год: -$10,7 млрд
Фото: Michael Cohen / Getty Images

Возраст: 67 лет

Состояние: $80,7 млрд

Изменение за год: -$10,7 млрд

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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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