Топ-10 миллиардеров в мире по версии Forbes. Фотогалерея
Forbes опубликовал 37-й рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку впервые занял владелец группы LVMH Бернар Арно, которому принадлежит более 70 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora. Годом ранее лидером был основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Из первой пятерки выбыл основатель Microsoft Билл Гейтс. Кто вошел в рейтинг богатейших людей мира — в фотогалерее РБК
Возраст: 74 года
Состояние: $211 млрд
Изменение за год: + $53 млрд
Возраст: 51 год
Состояние: $180 млрд
Изменение за год: - $39 млрд
Возраст: 59 лет
Состояние: $114 млрд
Изменение за год: - $57 млрд
Возраст: 78 лет
Состояние: $107 млрд
Изменение за год: +$1 млрд
Возраст: 92 года
Состояние: $106 млрд
Изменение за год: -$12 млрд
Возраст: 67 лет
Состояние: $104 млрд
Изменение за год: -$25 млрд
Возраст: 81 год
Состояние: $94,5 млрд
Изменение за год: + $12,5 млрд
Возраст: 83 года
Состояние: $93 млрд
Изменение за год: +$11,8 млрд
Возраст: 65 лет
Состояние: $83,4 млрд
Изменение за год: -$7,3 млрд
Возраст: 67 лет
Состояние: $80,7 млрд
Изменение за год: -$10,7 млрд