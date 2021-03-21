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Прибыль Saudi Aramco упала почти в 2 раза на фоне пандемии

В пандемийный год она составила $49 млрд. Несмотря на падение, компания намерена выплачивать дивиденды в запланированном размере — $75 млрд в год.
BRENT BR-4.21 $63,81 -2,4%
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Чистая прибыль национальная нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco (является также крупнейшей компанией мира по уровню добычи и запасам нефти) в 2020 году составила $49 млрд, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.

Свободный денежный поток саудовского нефтяного гиганта также составил $49 млрд. Несмотря на падение прибыли, компания намерена придерживаться прежнего уровня выплаты дивидендов $18,75 млрд в квартал, то есть $75 млрд в год.

По словам генерального директора Saudi Aramco Амина Нассера, прошлый год стал одним из самых сложных для компании из-за снижения спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19.

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Aramco продемонстрировала устойчивое положение благодаря гибкому менеджменту и сосредоточенности на капитальной и операционной эффективности. Это позволило сохранить финансовую стабильность и объявить о выплате дивидендов в размере $75 млрд», — сообщил Нассер.

Капитальные вложения компании в 2020 году составили $27 млрд. В 2021 году Saudi Aramco планирует потратить $35 млрд, что ниже первоначального прогноза в $40–45 млрд.

Также в компании сообщили о рекордных показателях добычи нефти. В апреле 2020 года Saudi Aramco достигла максимального в своей истории показателя суточной добычи в 12,1 млн барр. В августе прошлого года был поставлен рекорд по суточной добыче газа 302 млн куб. м.

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Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%
Бизнес
Фото:Hamad I Mohammed / Reuters

В августе прошлого года компания отчитывалась, что чистая прибыль за первое полугодие 2020-го сократилась вдвое, до $23,2 млрд. Ухудшение финансовых показателей объяснялось падением цен на нефть на мировых рынках, а также сокращением спроса на топливо в связи с коронакризисом.

На 2020 год компания изначально планировала расходы в размере $30 млрд. Однако после первого полугодия скорректировала эти показатели — капвложения должны были сократиться до $25 млрд.

Автор
Михаил Котляр
Saudi Aramco прибыль Саудовская Аравия нефть
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