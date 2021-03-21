Прибыль Saudi Aramco упала почти в 2 раза на фоне пандемии

В пандемийный год она составила $49 млрд. Несмотря на падение, компания намерена выплачивать дивиденды в запланированном размере — $75 млрд в год.

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Чистая прибыль национальная нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco (является также крупнейшей компанией мира по уровню добычи и запасам нефти) в 2020 году составила $49 млрд, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.

Свободный денежный поток саудовского нефтяного гиганта также составил $49 млрд. Несмотря на падение прибыли, компания намерена придерживаться прежнего уровня выплаты дивидендов $18,75 млрд в квартал, то есть $75 млрд в год.

По словам генерального директора Saudi Aramco Амина Нассера, прошлый год стал одним из самых сложных для компании из-за снижения спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19.

«Aramco продемонстрировала устойчивое положение благодаря гибкому менеджменту и сосредоточенности на капитальной и операционной эффективности. Это позволило сохранить финансовую стабильность и объявить о выплате дивидендов в размере $75 млрд», — сообщил Нассер.