Чистая прибыль Saudi Aramco за второе полугодие сократилась вдвое

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Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании докладе.

Такое падение прибыли было обусловлено низкими ценами на нефть и сокращением спроса, приводятся в сообщении слова главы компании Амина Нассера.

Чистая прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд.

При этом компания увеличила размер дивидендов: если во втором квартале 2019 года компания направила на это $13,4 млрд, то теперь — до $18,75 млрд. Свободный денежный поток во втором квартале составил $6,1 млрд, снизившись более чем втрое по сравнению со вторым кварталом 2019 года, когда он равнялся $20,6 млрд. Свободный денежный поток во втором полугодии 2020 года составил $21,6 млрд, в то время как в прошлом году в тот же период он равнялся $38 млрд.