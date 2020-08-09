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Бизнес ,  
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Чистая прибыль Saudi Aramco за второе полугодие сократилась вдвое

BRENT BR-9.20 $44,53 -1,59%
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании докладе.

Такое падение прибыли было обусловлено низкими ценами на нефть и сокращением спроса, приводятся в сообщении слова главы компании Амина Нассера.

Чистая прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд.

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Фото: Amr Nabil / AP

При этом компания увеличила размер дивидендов: если во втором квартале 2019 года компания направила на это $13,4 млрд, то теперь — до $18,75 млрд. Свободный денежный поток во втором квартале составил $6,1 млрд, снизившись более чем втрое по сравнению со вторым кварталом 2019 года, когда он равнялся $20,6 млрд. Свободный денежный поток во втором полугодии 2020 года составил $21,6 млрд, в то время как в прошлом году в тот же период он равнялся $38 млрд.

Расходы компании по итогам квартала составили $6,2 млрд, за полугодие — $13,6 млрд, по итогам года компания рассчитывает их снизить c $30 млрд до $25 млрд.

При этом компания отчиталась об историческом рекорде по добыче нефти за сутки — 2 апреля цифра достигала 12,1 млн барр.

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Теги: Saudi Aramco, нефть, падение прибыли
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