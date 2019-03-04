Суд отклонил иск «Трансаэро» к экс-гендиректору компании на 11,3 млн руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал конкурсному управляющему «Трансаэро» Алексею Белокопыту взыскать с бывшего гендиректора авиакомпании Ольги Плешаковой почти 11,3 млн руб. Об этом говорится в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел (pdf).

Белокопыт попросил признать недействительной сделку об аренде здания на Никольской улице в Москве, которую заключили 11 декабря 2012 году. Он также потребовал взыскать с Плешаковой проценты за пользование чужими средствами.

По мнению Белокопыта, выплаты за аренду с 2013 по 2014 год пришлись на период неплатежеспособности «Трансаэро». При этом тогда же авиакомпания прекратила исполнять обязательства перед другими кредиторами, поэтому причинила им ущерб.

Авиакомпания прекратила свою деятельность в 2015 году из-за задолженности в 250 млрд руб. В 2017 году кредиторы компании проголосовали за ее банкротство.