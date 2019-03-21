РЖД заявили о риске потери ₽2 трлн в случае сбоев в магистральном плане

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,89 0,02 EUR Бирж. 72,50 -0,36 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,57 63,46 EUR Нал. 73,33 72,22 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1347 -0,0068 BTC/USD Бирж. 4 028,70 -98,40 IMOEX 2 503,75 -0,02% RTSI 1 236,08 0,80% DJIA 25 885,09 0,54% Nasdaq 7 794,87 0,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+9,33%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+9,33%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 13:59
Власти ответили на сообщения о снятии запрета на ввоз скота из ЕС Бизнес, 19:28 Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина Политика, 19:16 В Сан-Паулу задержали экс-президента Бразилии Мишела Темера Общество, 19:10 В США признали виновным угрожавшего убить Обаму американца Общество, 19:10 Россельхозбанк вышел из убытков впервые с 2013 года Финансы, 19:08 Минфин изменил формат «народных» облигаций Финансы, 19:06 СМИ узнали о переходе футболиста «Вест Хэма» в «Реал» за €75 млн Спорт, 19:04 Рогозин объявил о получении денег на вторую очередь Восточного Общество, 18:59 $2 млрд — акционерам, $100 млн — стартапам: что будет с акциями Starbucks Quote, 18:50 Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года Экономика, 18:48 В Англии приостановили производство по делу об аресте активов «Газпрома» Бизнес, 18:43 ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам Финансы, 18:34 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 18:31 РЖД заявили о риске потери ₽2 трлн в случае сбоев в магистральном плане Бизнес, 18:30
Бизнес ,  
0 
РЖД заявили о риске потери ₽2 трлн в случае сбоев в магистральном плане
РЖД оценили влияние возможных сбоев в реализации магистрального плана правительства по развитию инфраструктуры. Проблемы с финансированием проектов могут привести к снижению грузооборота и лишить монополию почти 2 трлн руб.
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) предупредили ​о возможном падении грузооборота и сокращении доходов в случае невыполнения​ проектов из правительственного комплексного магистрального плана развития инфраструктуры. Такой риск указан в долгосрочной программе развития монополии. 20 марта документ утвердил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Среди крупнейших проектов компании, включенных в комплексный план развития инфраструктуры, — расширение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т, ускорение контейнерного транзита с востока на запад, строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород и Челябинск — Екатеринбург, обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.

С учетом реализации правительственного плана монополия ожидает, что прироста грузооборота в 2025 году при базовом сценарии составит 21%, при оптимистичном — 37%. Основная доля погрузки придется на уголь, руду и стройматериалы.

Но на показатели могут повлиять сбои в реализации магистрального плана правительства, предусматривающего финансирование строительства крупных железнодорожных проектов, указано в материалах РЖД. «К проблемам может привести решение акционера о направлении чистой прибыли монополии на выплату дивидендов, а не на проекты, предусмотренные в программе развития», — объяснил источник, близкий к РЖД.

«Для минимизации [последствий невыполнения плана] сформированы предложения об оценке рисков реализации проектов, предусмотренных указанным комплексным планом, а также укрупненные предложения об управлении ими», — говорится в плане РЖД. Также госмонополия отдельно отметила отсутствие государственного финансирования развития инфраструктуры — проекты будут финансироваться в том числе за счет чистой прибыли РЖД.

Доходы РЖД

Чистая прибыль РЖД по РСБУ, согласно базовому сценарию долгосрочной программы развития, вырастет с 18 млрд руб. по итогам 2018 года до 138 млрд руб. в 2025 году. Выручка в 2025 году планируется на уровне 2,66 трлн руб., показатель EBITDA — 790,8 млрд руб.

По оптимистичному сценарию чистая прибыль госмонополии может вырасти до 259,7 млрд руб. в 2025 году, выручка — до 2,99 трлн руб., показатель EBITDA — до 995,9 млрд руб. Кроме того, в период с 2019 по 2025 год РЖД планируют получить от своих дочерних компаний 157 млрд руб. дивидендов.

Согласно документу при базовом сценарии 1% снижения грузооборота в 2019–2025 годах приведет к сокращению доходов на 500 млрд руб., уменьшению чистой прибыли на 247 млрд руб., инвестиционной программы — почти на 700 млрд руб. При наихудшем сценарии (снижение грузооборота в этот период на 4%) может привести к потере доходов на 1,98 трлн руб., чистой прибыли — на 926 млрд руб. и к сокращению инвестпрограммы — на 2,47 трлн руб.

В августе прошлого года на совещании вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова рассматривалась возможность пересмотреть дивидендную политику некоторых госкомпаний, чтобы они могли вместо дивидендов тратить прибыль на финансирование своих инвестиционных проектов. Глава РЖД Олег Белозеров настаивал на том, чтобы выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям (в 2017 году компания выплатила по обыкновенным акциям 8,75 млрд руб., а по префам — 5 млн руб.). Против выступал министр финансов Антон Силуанов: по его мнению, менеджмент российских госкомпаний должен искать внутренние резервы для финансирования инвестпроектов и снижать издержки.

Автор: Мария Кокорева
Теги: РЖД
Материалы по теме
СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб.
Бизнес
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД
Политика
«Дочка» РЖД закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter