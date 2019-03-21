РЖД заявили о риске потери ₽2 трлн в случае сбоев в магистральном плане

РЖД заявили о риске потери ₽2 трлн в случае сбоев в магистральном плане

РЖД оценили влияние возможных сбоев в реализации магистрального плана правительства по развитию инфраструктуры. Проблемы с финансированием проектов могут привести к снижению грузооборота и лишить монополию почти 2 трлн руб.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) предупредили ​о возможном падении грузооборота и сокращении доходов в случае невыполнения​ проектов из правительственного комплексного магистрального плана развития инфраструктуры. Такой риск указан в долгосрочной программе развития монополии. 20 марта документ утвердил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Среди крупнейших проектов компании, включенных в комплексный план развития инфраструктуры, — расширение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т, ускорение контейнерного транзита с востока на запад, строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород и Челябинск — Екатеринбург, обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.

С учетом реализации правительственного плана монополия ожидает, что прироста грузооборота в 2025 году при базовом сценарии составит 21%, при оптимистичном — 37%. Основная доля погрузки придется на уголь, руду и стройматериалы.

Но на показатели могут повлиять сбои в реализации магистрального плана правительства, предусматривающего финансирование строительства крупных железнодорожных проектов, указано в материалах РЖД. «К проблемам может привести решение акционера о направлении чистой прибыли монополии на выплату дивидендов, а не на проекты, предусмотренные в программе развития», — объяснил источник, близкий к РЖД.

«Для минимизации [последствий невыполнения плана] сформированы предложения об оценке рисков реализации проектов, предусмотренных указанным комплексным планом, а также укрупненные предложения об управлении ими», — говорится в плане РЖД. Также госмонополия отдельно отметила отсутствие государственного финансирования развития инфраструктуры — проекты будут финансироваться в том числе за счет чистой прибыли РЖД.