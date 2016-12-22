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Правительство обсудит отказ от большей части дивидендов РЖД
Бизнес, 14:13
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Правительство обсудит отказ от большей части дивидендов РЖД
Правительство может разрешить РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям, следует из проекта протокола комиссии по ТЭК. За прошлый год монополия заплатила 8,7 млрд руб. Государству останутся минимальные выплаты по префам
Фото: Никита Попов / РБК

В целях развития железнодорожной инфраструктуры правительство может разрешить РЖД до 2025 года не платить дивиденды по обыкновенным акциям, сохранив выплаты только по привилегированным бумагам. Об этом говорится в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, которая прошла в понедельник, 27 августа, в Кемерово с участием Владимира Путина. Копия документа имеется в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил источник в правительстве.

Сэкономленные деньги в размере дивидендов, которые должны выплачиваться на обыкновенные акции, монополия сможет направить на финансирование инвестиционных программ.

​Срок исполнения поручения — до 31 декабря 2018 года, указано в проекте протокола.

РЖД на 100% принадлежит государству. Уставный капитал разделен на 2,18 млрд обыкновенных акций и 50 млн привилегированных (1000 руб. номиналом и те, и другие). Компания выплачивает дивиденды с 2003 года в основном по обыкновенным акциям. По префам выплаты начались с 2015 года, и дивиденды по ним существенно меньше. К примеру, в 2017 году компания выплатила по обыкновенным 8,750 млрд руб., а по префам — 5 млн руб.

27 августа​ на заседании комиссии поднимался вопрос о расширении пропускных возможностей железнодорожной сети. В частности, речь шла об увеличении мощностей БАМа и Транссиба («Восточный полигон») к 2025 году на 195 млн т за счет инвестпрограммы РЖД. Но гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил о риске сокращения инвестиций и невывоза около 300 млн т грузов. Чтобы этого не допустить, он предложил отменить выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. «Чтобы максимально эффективно задействовать прибыль в инвестиционных целях, мы предлагаем выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям с направлением прибыли на инвестиционные проекты, утвержденные правительством РФ. Обратная ситуация: если не применить данный механизм, то это приведет к сокращению инвестпрограммы, и мы предполагаем, что невывезенными может оказаться около 300 млн т грузов», — сказал Белозеров.

Представитель Росимущества пока не ответил на запрос РБК. Но ранее глава агентства Дмитрий Пристансков высказывался против того, чтобы РЖД не платили дивиденды по обыкновенным акциям.

Что еще предложили РЖД

Кроме отмены выплат по обыкновенным акциям в проекте протокола зафиксировано еще несколько положений, касающихся РЖД. В частности, установить долгосрочные тарифы компании на период после 2025 года. Тарифы госмонополий, в том числе тарифы РЖД на перевозку, регулируются государством. Сейчас для компании установлены долгосрочные тарифы по формуле «инфляция минус 0,1%» до 2025 года.

Также по итогам комиссии было предложено проработать комплекс мер по предотвращению дефицита вагонов, в том числе за счет использования электронных площадок. В 2017 году дефицит полувагонов поставил под угрозу банкротства десятки компаний и привел к финансовым проблемам отдельных регионов. В частности, глава Карелии Артур Парфенчиков обращался к тогдашнему вице-премьеру Аркадию Дворковичу из-за проблем с вывозом щебня из региона. По его словам, дефицит подвижного состава в 2017 году привел к остановке восьми предприятий и еще десять находятся под угрозой банкротства. В этом году ситуация может повториться, заявлял в июне заместитель гендиректора РЖД Павел Иванов, курирующий грузовые перевозки.

Авторы: Василий Маринин, Людмила Подобедова.
Теги: «РЖД» , дивиденды
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