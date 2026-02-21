Рулетка раскручена: «Росатом» и Сергей Шишкарев начали выход из СП

«Росатом» предложил Сергею Шишкареву два варианта выхода из совместного бизнеса — выкупить 49% в группе «Дело» за ₽74 млрд или продать свои 51% за ₽77 млрд. Бизнесмен уверяет, что дать деньги на сделку могут его партнеры

Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Росатом» 20 февраля передал бизнесмену Сергею Шишкареву два предложения по механике прекращения совместного бизнеса, сообщил РБК представитель госкорпорации. Предприниматель может либо выкупить долю «Росатома» в управляющей компании (УК) «Дело», либо продать госкорпорации свою долю. Шишкарев получил документы во время личной встречи с Кириллом Комаровым, первым заместителем генерального директора — директором блока международного бизнеса «Росатома».

Этот механизм «русской рулетки» был прописан в корпоративных документах при покупке «Росатомом» доли в транспортном холдинге «Дело» и должен был обеспечить возможность цивилизованного прекращения партнерства в случае расхождения их интересов.

В пресс-службе «Росатома» сказали, что в рамках процедуры у Сергея Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов.

«Развитие логистического бизнеса является стратегическим приоритетом для «Росатома». Мы создаем национального логистического чемпиона и крупного международного игрока на базе собственных и партнерских активов», — привела слова Комарова пресс-служба госкорпорации.

По данным базы СПАРК, на данный момент капитал УК «Дело» распределен между Шишкаревым (50%), АО «Атомэнергопром» (дочерняя структура «Росатома», владеет 49%) и ООО «Р-Альянс» (1%), которую возглавляет генеральный директор УК «Дело» Алексей Лебедев. Стороны неоднократно говорили, что 1% принадлежит «Трансмашхолдингу» (ТМХ), а Алексей Лебедев — представитель этой компании в управляющих структурах группы.

Источник РБК, знакомый с деталями предложений «Росатома», рассказал, что госкорпорация предложила бизнесмену продать свою долю за 77 млрд руб., либо выкупить ее за 74 млрд руб. Второй источник, знакомый с условиями предложений, отметил, что предложенная цена «одна, только доли у сторон разные».

Предполагается, что на момент сделки Шишкарев уже выкупит 1% УК «Дело» у ТМХ и сосредоточит под своим контролем 51% капитала управляющей компании. Бизнесмен 20 февраля в своем телеграм-канале сообщил, что получил в этот день одобрение ФАС на обратный выкуп 1% «Дела», находящегося под контролем ТМХ. «Сегодня же пришла долгожданная весть, что ФАС одобрила мое ходатайство об увеличении доли в ГК «Дело» до 51%. Что и требовалось доказать. Статус-кво восстановлен!» — пишет он в посте.

В «Росатоме» отказались комментировать условия готовящейся сделки, сославшись на коммерческую тайну. Представитель Шишкарева суммы, указанные в предложениях госкорпорации, также не прокомментировала, но отметила, что «предложенная партнером цена выглядит рыночной и адекватной стоимости созданного Сергеем Шишкаревым бизнеса». Она добавила, что бизнесмен намерен уведомить госкорпорацию о своем решении «в ближайшее время».

«Мы верим в потенциал компании и привержены ее дальнейшему последовательному развитию для создания национального логистического интегратора. Есть пул потенциальных инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки», — добавила представитель Шишкарева.

Как создавалось «Дело»

Группа «Дело» была создана в 1993 году в Новороссийске, родном городе Шишкарева (125-е место в рейтинге Forbes с оценкой состояния $1 млрд в 2024 году).

В конце 2017 года «Дело» купило 30,75% портового холдинга Global Ports у Transportation Investments Holding Ltd (холдинга «Н-Транс»). На Лондонской бирже, где торговалась Global Ports, этот пакет стоил около $238 млн. На тот момент еще 30,75% Global Ports принадлежало датскому конгломерату A.P. Moeller — Maersk A/S, по 9% контролировали Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, еще 20,5% — free float. После начала спецоперации на Украине в 2022 году и введения антироссийских санкций Maersk продал «Делу» свою долю. Группа консолидировала более 90% Global Ports.

В 2019 году «Дело» купило у РЖД 50% плюс две акции «Трансконтейнера» (оператор контейнерных перевозок). Шишкарев тогда выиграл конкуренцию за актив у Первой грузовой компании (на тот момент ее собственником был владелец НЛМК Владимир Лисин) и «Енисей Капитала», доли в котором принадлежали Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. На момент аукциона 24,74% акций «Трансконтейнера» принадлежало «Енисей Капиталу», еще 24,84% — ВТБ. «Дело» заплатило за долю «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. Из собственных средств группа выкупила 25–30% стоимости актива, финансирование оставшейся части обеспечил Сбербанк, рассказывал Шишкарев.

Вскоре после покупки «Трансконтейнера» 30% УК «Дело» через «Атомэнергопром» выкупил «Росатом». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП; госкорпорация стала инфраструктурным оператором проекта в 2018 году)». Впоследствии доля «Росатома» в УК «Дело» выросла до 49%.

В 2023 году выручка УК «Дело» по РСБУ, по данным СПАРК, составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб. Выручка группы по МСФО в 2024 году снизилась на 8%, до $3,12 млрд, EBITDA увеличился до $1 млрд с $998 млн в 2023 году. Эти данные Шишкарев указывал в ноябре прошлого года в презентации компании в ходе российско-индийских консультаций в Нью-Дели.

Разногласия между Шишкаревым и госкорпорацией, по словам источников РБК, начались в первой половине 2024-го. В конце того же года стороны договорились привлечь «Трансмашхолдинг», который и должен был помочь урегулировать разногласия сторон. Для этого ТМХ должен был забрать 49-процентную долю «Росатома» в «Деле» в обмен на пакет своих акций. Таким образом, госкорпорация продолжала бы контролировать долю в «Деле» через ТМХ. В конце 2025 года Шишкарев объявил, что сделка между ТМХ и «Росатомом» не состоится, так как стороны не договорились о цене пакетов акций, подлежавших обмену.

В начале февраля 2026-го Шишкарев подал в ФАС ходатайство о выкупе 49% УК «Дело» у «Росатома». Госкорпорация, в свою очередь, заявляла, что продавать свою долю бизнесмену не будет.

Что говорят эксперты

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что оценка бизнеса УК «Дело» на уровне $2 млрд свидетельствует, что потенциал роста у группы очень высокий. При этом из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка «Трансконтейнер» сильно потерял в стоимости, так как с 2024 года более чем на 25% снизились цены на новые платформы, а арендные ставки по 80-футовым платформам — более чем в четыре раза. «В результате с учетом индексации стоимости порожнего пробега, роста вывоза контейнеров полувагонами с Дальнего Востока и увеличения стоимости ремонтов операторы фактически работают в убыток», — говорит Бурмистров.

Но «Трансконтейнеру» удалось нарастить долю на рынке контейнерных перевозок в 2025 году на 0,3 п.п., до 32,5%, а в январе 2026 года — на 2,9 п.п., до 32,9%. При общем падении контейнерных перевозок в январе этого года на 7% «Трансконтейнер» смог нарастить их на 2%, отмечает аналитик. РЖД в начале февраля сообщали, что в январе по их сети было перевезено 634,4 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) груженых и порожних контейнеров.

«Как бы ни завершилось изменение структуры владения, «Росатом» будет в выигрыше, так как полученные при продаже пакета средства позволят создать центр консолидации вокруг FESCO», — уверен Бурмистров.

Директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игорь Смирнов констатирует, что из-за разногласий «Росатому» и «Делу» не удалось добиться синергетического эффекта от партнерства. «Скорее всего, «Росатом» вместе с FESCO сосредоточатся на развитии морских сервисов, включая перевозки по СМП. Возможно создание более крупной сети контейнерных перевозок, включая порты дружественных стран. Группа «Дело» будет сосредоточена на развитии своих морских терминалов и перевозок контейнеров по российской железнодорожной сети», — считает эксперт.

Управляющий партнер Rollingstock Agency Александр Поликарпов говорит, что за шесть лет партнерства у сторон не получилось создать «национального логистического чемпиона» и стать одним из мировых лидеров отрасли. «Похоже, взгляды на развитие актива у Шишкарева и «Росатома» различались слишком сильно, — считает эксперт. — При выходе «Росатома» из ГК «Дело» на российском рынке будут два крупных игрока, при этом у госкорпорации сохранятся железнодорожные активы FESСO. Первый год после прекращения будет переходным, компании будут проходить процесс деинтеграции и выстраивать независимые системы управления».

Поликарпов полагает, что наличие двух сильных игроков должно положительно сказаться на рынке, «ведь они будут стимулировать взаимное развитие». Он считает, что стороны могут наладить кооперацию при работе на отдельных рынках, особенно в рамках реализации нацпроектов.