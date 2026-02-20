Росатом направил предложения Шишкареву о выкупе доли в ГК «Дело»

«Росатом» направил Сергею Шишкареву предложения о выкупе и продаже доли в группе компаний «Дело». Бизнесмен примет решение — продать Росатому свою долю или выкупить долю Росатома по предложенной госкорпорацией цене

Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Госкорпорация «Росатом» направила бизнесмену Сергею Шишкареву предложения о выкупе или продаже доли в транспортно-логистической группе компаний «Дело». Об этом РБК рассказали в «Росатоме».

«Сегодня госкорпорация «Росатом» официально уведомила партнера по группе «Дело» Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией. Эта процедура предусмотрена соглашением между сторонами. В соответствии с процедурой, решение о проведении которой было принято во вторник 17 февраля 2026 года Стратегическим советом госкорпорации, в случае расхождения партнеров во взглядах на перспективы развития совместного бизнеса каждый из них может направить противоположной стороне одновременно предложение как о выкупе доли партнера, так и о продаже собственной доли за цену, которую сочтет разумной и справедливой. Уведомление о направлении предложения фиксируется нотариусом», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Росатоме» добавили, что у Сергея Шишкарева в рамках процедуры есть 60 дней на принятие одного из двух решений — выкупить долю госкорпорации или продать ей свою. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов.



«Развитие логистического бизнеса стратегический приоритет для Росатома. Мы создаем национального логистического чемпиона и крупного международного игрока на базе собственных и партнерских активов», — отметил первый заместитель генерального директора — директор Блока международного бизнеса Кирилл Комаров.



«Росатом» вошел в капитал «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%.Сергей Шишкарев владеет 50% группы и занимает должность председателя ее совета директоров. Еще 1% принадлежит «Трансмашхолдингу» (ТМХ), который в конце 2024 года вошел в группу и планировал выкупить долю «Росатома» в обмен на передачу доли в своем капитале. Шишкарев в ближайшие месяцы планирует выкупить у ТМХ 1%, за 3 млрд руб., так как «Росатом» и ТМХ отказались от обмена долями.

Что такое «Дело»

Группа компаний «Дело» создана в 1993 году, изначально основной ее бизнес был сконцентрирован в Новороссийске, родном городе ее основателя Сергея Шишкарева (125-е место в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $1 млрд в 2024 году).

В конце 2017 года группа купила 30,75% портового холдинга Global Ports у Transportation Investments Holding Ltd (холдинга «Н-Транс», ключевые доли в котором принадлежали Никите Мишину, Андрею Филатову и Константину Николаеву). Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Лондонской биржи, где торговалась Global Ports, этот пакет стоил $238 млн. На тот момент еще 30,75% портового холдинга принадлежали датскому конгломерату A.P. Moeller — Maersk A/S, по 9% контролировали Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, в свободном обращении находились 20,5% акций. После начала специальной военной операции на Украине, введения санкций странами Запада и продажи Maersk российской части бизнеса «Дело» консолидировало 100% акций Global Ports.

Значительным расширением бизнеса «Дела» стала покупка 50% плюс двух акций «Трансконтейнера» у РЖД в конце 2019 года. Группа обошла других претендентов на актив: Первую грузовую компанию (тогда принадлежала Владимиру Лисину) и «Енисей Капитал», которым частично владели Роман Абрамович и Александр Абрамов. На момент проведения аукциона 24,74% акций «Трансконтейнера» принадлежали «Енисей Капиталу», еще 24,84% — ВТБ. При этом «Енисей Капитал» и ВТБ перед аукционом заключили форвардный контракт, по которому банк должен был продать структуре Абрамовича и Абрамова свою долю после торгов, тогда компания консолидировала бы более 99% акций. Оставшиеся 0,42% торговались на Московской бирже.

«Дело» выиграло торги, заплатив за долю «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. Из собственных средств группы было уплачено 25–30% стоимости актива, под оставшуюся часть кредит предоставил Сбербанк, рассказывал Шишкарев.

Вскоре после покупки «Трансконтейнера» 30% управляющей компании «Дело» через «Атомэнергопром» выкупила госкорпорация «Росатом». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП; госкорпорация стала инфраструктурным оператором проекта в 2018 году)». Впоследствии доля «Росатома» в управляющей компании выросла до 49%.

В 2023 году выручка УК «Дело», по данным СПАРК, составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб.

Разногласия между Шишкаревым и госкорпорацией, по словам источников РБК, начались в первой половине 2024 года. В конце 2024 года стороны договорились привлечь «Трансмашхолдинг», который и должен был помочь урегулировать разногласия сторон. Для этого ТМХ должен был забрать 49-процентную долю «Росатома» в «Деле», в обмен ТМХ передал бы госкорпорации свой пакет акций. Таким образом, госкорпорация продолжала бы контролировать долю в «Деле» через ТМХ. В конце 2025 года Шишкарев объявил, что сделка между ТМХ и «Росатомом» не состоится, так как стороны не договорились между собой в части цены пакетов акций, подлежавших обмену.

В начале февраля 2026-го Шишкарев подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на выкуп 49-процентной доли в УК «Дело» у «Росатома». Госкорпорация, в свою очередь, заявила, что продавать свою долю бизнесмену не будет.