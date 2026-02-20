«Росатом» предложил Шишкареву выкупить или продать «Дело» за ₽74–77 млрд

«Росатом» предложил Сергею Шишкареву продать свою долю в группе «Дело» за 77 млрд руб. либо выкупить долю госкорпорации в холдинге за 74 млрд руб. Шишкарев уже заявил, что у него есть пул инвесторов, заинтересованных в выкупе

Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

РБК выяснил, какую цену выкупа и продажи долей в управляющей компании (УК) «Дело» назвал Сергею Шишкареву «Росатом». Госкорпорация предложила бизнесмену продать свою долю (51% в УК) за 77 млрд руб. либо купить долю «Росатома» (49%) за 74 млрд руб. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с деталями предложений. Второй источник, знакомый с условиями предложений, отметил, что предложенная «цена одна, только доли у сторон разные». Предложения сделаны в рамках механизма «русской рулетки», который предполагает прекращение партнерства в группе компаний «Дело».

В «Росатоме» отказались раскрывать предложенные Шишкареву условия, сославшись на коммерческую тайну. Представитель Сергея Шишкарева отказался комментировать предложенные условия сделки, но подчеркнул, что она выглядит «рыночной и адекватной» стоимости созданного им бизнеса.

Стратегический совет госкорпорации принял решение о запуске механизма «русской рулетки» во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе «Росатома». Предложения были переданы Шишкареву 20 февраля во время его личной встречи с Кириллом Комаровым, первым заместителем генерального директора — директором блока международного бизнеса «Росатома», уточнил бизнесмен.

«Развитие логистического бизнеса является стратегическим приоритетом для «Росатома». Мы создаем национального логистического чемпиона и крупного международного игрока на базе собственных и партнерских активов», — приводит слова Комарова пресс-служба госкорпорации.

В «Росатоме» сообщили, что у Шишкарева есть 60 дней на принятие решения о выкупе или продаже, еще 120 дней отводится на получение согласований регуляторов.

Представитель Шишкарева сказала, что он намерен уведомить госкорпорацию о своем решении в ближайшее время. «Мы верим в потенциал компании и привержены ее дальнейшему последовательному развитию с целью создания национального логистического интегратора. Есть пул потенциальных инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки», — отметила она.

Кроме того, в своем телеграм-канале бизнесмен 20 февраля написал, что ФАС одобрила его ходатайство на выкуп 1% в группе «Дело» у «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Этот пакет был продан им в конце 2024 года за 3 млрд руб.

Что такое «Дело»

Группа компаний «Дело» создана в 1993 году. Изначально основной бизнес был сконцентрирован в Новороссийске, родном городе ее основателя Сергея Шишкарева (125-е место в рейтинге Forbes с оценкой состояния $1 млрд в 2024 году).

В конце 2017-го группа купила 30,75% портового холдинга Global Ports у Transportation Investments Holding Ltd (холдинга «Н-Транс», ключевые доли в котором принадлежали Никите Мишину, Андрею Филатову и Константину Николаеву). Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Лондонской биржи, где торговалась Global Ports, этот пакет стоил $238 млн. На тот момент еще 30,75% портового холдинга принадлежало датскому конгломерату A.P. Moeller — Maersk A/S, по 9% контролировали Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, в свободном обращении находилось 20,5% акций. После начала военной операции на Украине, введения санкций странами Запада и продажи Maersk российской части бизнеса «Дело» консолидировало 100% акций Global Ports.

Значительным расширением бизнеса «Дела» стала покупка 50% плюс две акции «Трансконтейнера» у РЖД в конце 2019 года. Группа обошла других претендентов на актив — Первую грузовую компанию (тогда принадлежала Владимиру Лисину) и «Енисей Капитал», которым частично владели Роман Абрамович и Александр Абрамов. На момент проведения аукциона 24,74% акций «Трансконтейнера» принадлежало «Енисей Капиталу», еще 24,84% — ВТБ. При этом «Енисей Капитал» и ВТБ перед аукционом заключили форвардный контракт, по которому банк должен был продать структуре Абрамовича и Абрамова свою долю после торгов, тогда компания консолидировала бы более 99% акций. Оставшиеся 0,42% торговались на Московской бирже.

«Дело» выиграло торги, заплатив за долю «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. Из собственных средств группы было уплачено 25–30% стоимости актива, под оставшуюся часть кредит предоставил Сбербанк, рассказывал Шишкарев.

Вскоре после покупки «Трансконтейнера» 30% управляющей компании «Дело» через «Атомэнергопром» выкупила госкорпорация «Росатом». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП; госкорпорация стала инфраструктурным оператором проекта в 2018 году)». Впоследствии доля «Росатома» в управляющей компании выросла до 49%.

В 2023 году выручка УК «Дело», по данным СПАРК, составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб.

Разногласия между Шишкаревым и госкорпорацией, по словам источников РБК, начались в первой половине 2024-го. В конце того же года стороны договорились привлечь «Трансмашхолдинг», который и должен был помочь урегулировать разногласия сторон. Для этого ТМХ должен был забрать 49-процентную долю «Росатома» в «Деле», в обмен ТМХ передал бы госкорпорации свой пакет акций. Таким образом, госкорпорация продолжала бы контролировать долю в «Деле» через ТМХ. В конце 2025 года Шишкарев объявил, что сделка между ТМХ и «Росатомом» не состоится, так как стороны не договорились между собой в части цены пакетов акций, подлежавших обмену.

В начале февраля 2026-го Шишкарев подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о выкупе 49-процентной доли в УК «Дело» у «Росатома». Госкорпорация, в свою очередь, заявляла, что продавать свою долю бизнесмену не будет.